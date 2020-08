Chubut: la Legislatura quiso comprar 40 notebooks a $240.000 cada una

La licitación para comprar los equipos fue dada de baja por el titular del cuerpo legislativo Fuente: Archivo

José María Costa Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de agosto de 2020 • 18:17

Un escándalo se desató en Chubut en las últimas horas luego de que se hiciera público un llamado a licitación de la Legislatura provincial para la compra de 40 notebook por $9.750.000, es decir, más de 240.000 pesos por cada máquina, en medio de la crisis económica que se desató por la pandemia del coronavirus y que generó retraso en los pagos de sueldo en la provincia.

La información tomó estado público luego de que el parlamento, que dirige el vicegobernador, Ricardo Sastre, publicó en medios locales el llamado a la licitación 02/20, en el que invitaba a presentar ofertas para la compra de los 40 equipos, que serían utilizados por los 27 parlamentarios que tiene Chubut.

Tras el revuelo que generó la contratación, Sastre anunció que se iba a dar de baja el expediente y que no se comprarían las nuevas computadoras. Además, admitió a LA NACION que el costo de cada una en la provincia está alrededor de 200.000 pesos en vez de 240.000.

En diálogo con este medio, el exintendente de Puerto Madryn y actual titular de la Legislatura dijo: "Ya bajé la licitación. Desde el 10 de diciembre que asumí se compraron tres vehículos y se iban a comprar estas 40 notebooks. Todo se hizo por licitación pública, en la gestión anterior se compraba todo en forma directa".

"Vengo de ser diputado e intendente de Puerto Madryn y nunca tuve una causa o problema porque me manejo como marca la ley", recordó Sastre, y detalló: "El tema de los $9.750.000 para la compra de las computadoras: 25 computadoras eran para diputados y 15 a personal administrativo de la casa. Las de los diputados se descontaban de sus dietas en seis cuotas. Cuando uno hace una cuenta simple, salta que cada máquina saldría 243.000 pesos. Eso está mal porque todas las máquinas no son iguales".

El vicegobernador luego comparó: "Si uno entra a Mercado Libre o se fija en una casa de Buenos Aires, la misma máquina puede costar 170 o 180.000 pesos. Pero cuando invitás a un proveedor de Buenos Aires a que venga a la Patagonia a cotizarla o a presentarse, no lo hacen. Ya sea por cuestiones de pago o lejanía. Cualquier proveedor local te la factura en 190 o 200.000 pesos".

"Se ha generado una situación que no es como se vende para afuera. Por eso ayer anulé la licitación. Solo voy a comprar las 15 computadoras para las áreas administrativas y que cada diputado se compre la suya. Si no tienen como financiarla, que la compren en cuotas con tarjetas de crédito", remarcó Sastre, y explicó: "Lo de los diputados surge porque cuando comenzó la pandemia, muchos legisladores del interior no querían venir a las grandes ciudades para no contagiarse, pero no tenían computadora para conectarse. No hay nada más que eso".

Ante la consulta de si no consideraba que era un gasto que podía generar ruido en medio de la crisis que vive la provincia, donde hay retrasos para pagar sueldos, Sastre respondió: "La provincia tiene problema para pagar los sueldos, pero la Legislatura tiene presupuesto propio. Tiene fondos sobrados, no alcanzamos a ejecutar el presupuesto a fin de año".

"Yo no voy a hacer una locura, sabiendo que estamos afectando fondos de otros lados y que los sueldos se pagan fuera de término, de querer comprar 40 computadoras", agregó el vicegobernador y cerró: "Si los diputados se quieren comprar una Apple de 500 lucas, que lo hagan".