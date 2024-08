Espert dijo que hay que subir la edad jubilatoria en medio de la tensión por la ley de movilidad

Escuchar

El legislador nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert, en los últimos meses nuevo gran aliado del presidente Javier Milei, se refirió este viernes a la reunión del equipo económico que tuvo lugar el jueves por la noche, en la que según relató el jefe de Estado se decidió a vetar la ley de movilidad jubilatoria que minutos antes había aprobado el Congreso. En ese marco, dio detalles de los motivos que llevaron al Gobierno a tomar la decisión de rechazarla y además insistió en que es necesario analizar las edades jubilatorias y aumentarlas.

“La reunión estaba programada para conversar sobre el Pacto de Mayo, el RIGI y era ineludible hablar sobre la aprobación en el Congreso de la nueva fórmula, pero no fue por eso que nos juntamos. Sí se decidió ahí, el Presidente decidió, vetar totalmente este proyecto porque lo consideramos desestabilizante de la gran columna vertebral de este programa económico, el déficit cero”, dijo el diputado en diálogo con Radio Mitre y fue en ese marco que repitió su idea de subir la edad jubilatoria.

Si bien remarcó que no hay un proyecto consolidado al respecto, indicó que no hay que ser “cínicos” y entonces siguió: “Si la esperanza de vida está aumentando, no hay dudas de que hay que subir la edad jubilatoria; si no, es seguir mintiéndonos. Si la esperanza de vida crece, claramente hay que aumentar la edad porque no hay cómo pagar a los jubilados que viven mucho más tiempo que antes”.

Noticia en desarrollo

