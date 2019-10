La titular de Abuelas le contestó al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj Fuente: Archivo

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, dijo que el gobierno de Mauricio Macri está "mintiendo", aseguró que tendrán que "rendir" y pidió que "no se vayan del país" después de las elecciones.

De Carlotto fue consultada acerca de una columna del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y una editorial publicadas la semana pasada en LA NACION en relación con el homenaje a los militares asesinados por la organización Montoneros durante el intento de compamiento en democracia del Regimiento de Infantería de Monte 29, ocurrido en Formosa en 1975.

De Carlotto respondió: "No la leí, porque estuve viajando, pero no me extraña, porque esta es la consigna de esta gente, que no entiende que está mintiendo. Acá no hubo dos demonios, sino uno solo".

Con motivo del aniversario del copamiento de regimiento de Formosa, Avruj escribió que "el crimen siempre merece un repudio explícito". "Reconocer las atrocidades de la guerrilla no significa avalar la represión de la dictadura. Ni tampoco las iguala. La aclaración no sería necesaria, si no fuera porque el kirchnerismo y sus intelectuales le tendieron una trampa a la sociedad: con su categorización binaria de la mayoría de los asuntos públicos, nos sometieron a la lógica que esquiva las discusiones", agregó el secretario de Derechos Humanos.

De Carlotto le replicó en forma crítica: "No sé esta gente a dónde quiere ir. Esta gente, que está mintiendo y haciendo acciones deshonestas, va a tener que rendir cuando se sepa, por supuesto, que ha ganado la democracia, después del voto", agregó.

Y remató con una advertencia: "Que no se vayan del país, sino que sean convocados todos aquellos que tienen causas o sospechas de que han lastimado al país".