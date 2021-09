Expertos cuestionan la decisión del Gobierno de demorar la difusión de los resultados de las PASO

La advertencia del Gobierno de que los primeros datos de las elecciones de este domingo recién comenzarán a conocerse entorno de las 23, dos horas después de lo previsto habitualmente, despertó cuestionamientos por parte de referentes y organizaciones no gubernamentales . Tal como informó ayer LA NACION, desde la Casa Rosada justificaron la demora por la excepcionalidad de los comicios, en el contexto de pandemia, en el que se implementarán protocolos sanitarios para evitar la propagación. Este medio consultó a referentes de la oposición, pero por el momento prefirieron no hacer declaraciones.

“Entiendo que la aplicación del protocolo producirá distintos efectos en cada uno de los distritos. Desde las responsabilidades nacionales hay que pensar en la realidad de la totalidad del país y las expectativas que se generan en una ocasión en donde hay tantas competencias internas dentro de las PASO”, dijo a La Nación Alejandro Tullio, analista electoral y responsable de la Dirección Nacional Electoral (DINE) entre 2001 y 2016. “Si bien es probable que en los grandes conglomerados urbanos –como el conurbano bonaerense, Rosario, el Gran Córdoba y Santa Fe– puedan haber demoras en la votación y en el recuento de los votos, el efecto de la transmisión directa de los resultados desde más del 50 % de las escuelas tiende a compensar los tiempos del recuento” , agregó, para completar: “Por lo tanto, si bien me parece prudente que se anuncie una demora, creo que existirán datos suficientes para difundir antes de las 11 de la noche”.

“A mí me ocurrió en 2015 que la difusión de resultados debió demorarse por las desproporciones geográficas en la carga que distorsionaban los resultados, pero estimo que eso tiende a resolverse gracias a la transmisión electrónica desde las escuelas”, afirmó.

Las elecciones se realizarán bajo protocolo sanitario JAVIER TORRES - AFP

Por su parte, Adrián Pérez, exsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior de la Nación durante la gestión de Cambiemos, consideró que ”si bien el escrutinio provisorio es solo informativo, es muy importante que la sociedad cuente con certezas sobre los resultados durante la noche de los comicios”. Y agregó: “Hoy la tecnología permite hacerlo: en 2019 el sistema de transmisión desde las escuelas que implementamos permitió que a las 22 ya tuviéramos un nivel de carga de 85% de los telegramas en las PASO y de 90% en las generales, con datos que se corroboraron días después en el escrutinio definitivo.”

Aunque los partidos políticos de la oposición prefirieron no expedirse públicamente sobre el tema, distintas voces consultadas consideraron que “no hay razón más que política para demorar tanto la difusión de datos” . En ese escenario veían la posibilidad de un temor del oficialismo a que la difusión de los primeros datos, provenientes de zonas urbanas, normalmente opositoras al peronismo, beneficie a la oposición. Esa imagen, que luego se revertiría a favor del oficialismo con la difusión de cargas posteriores, es la que, creen, “se busca evitar”.

Desde el Poder Ejecutivo insistieron en el horario teniendo en cuenta “las particularidades que plantea el comicio”, y aseguraron que “no va a haber una carga sesgada: no hay nada para esconder”.

“Me parece llamativo el horario porque entiendo que el sistema está preparado para tener los resultados antes” , sostuvo Leandro Querido, titular de la organización no gubernamental Transparencia Electoral, en diálogo con LA NACION. Querido también comparó con los datos y horarios en los que se fue conociendo la información en las presidenciales 2019. “A las19.30 estaba el 2,88% de la carga; a las 21.30, el 50%; y a las 22.30, el 74,7%. El compromiso era que los datos que se cargaban se mostraban”, detalló.

“Es decir que si nos manejamos de acuerdo con la DINE, a las 23 van a aparecer y dar unos resultados, pero muy alejados de ese casi 75%. Por eso llama la atención, porque se puede entender que las mesas tarden en constituirse, pero va a haber menos gente votando, se va a votar de manera ágil , hay más centros, menos mesas. Es menos posible que se registren muchedumbres como las que se dan en condiciones normales, eso no va a suceder”, añadió, para completar: “Me da la sensación de que puede estar relacionado con dos puntos: o bien no están convencidos del funcionamiento técnico, y se busca tener un margen por si hay problemas, o que no quieran presentar la información”.

“El único detalle es que hay más listas, alrededor de un 28% más que en 2019, pero eso no necesariamente insume el 28% más de tiempo. Eso no sirve de excusa para una demora de dos horas”, expresó.

Invitado al segundo simulacro electoral en el participó de todo el proceso y vio cómo funcionaban correctamente todos los pasos, Sebastián López Calendino, del Observatorio de Estudios Electorales y Político Institucionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, también se mostró sorprendido ante la advertencia del Gobierno. “Me llama la atención”, expresó y agregó que ante la consulta a las autoridades sobre a qué hora se conocerían los datos, estas les informaron que “a partir de las 21”. “La idea es que a partir de esa hora siempre deben brindarse los datos. Siempre pasó eso y se va perfeccionando cada vez más”, completó.

“Entiendo que fijar un horario de publicación de resultados tiene como objetivo contar con la mayor cantidad de mesas procesadas y computadas, que puedan acercarse al resultado final, que de todas maneras se conformará con la cifra más cercana al 100% y se validará con el escrutinio definitivo que realiza la Justicia Nacional Electoral, para las categorías de Senadores y Diputados Nacionales”, detalló Silvana Yazbek, directora de Instituto de la Democracia y Elecciones.

“El cumplimiento de protocolos puede generar alguna demora”, indicó, para precisar: “Son PASO solo legislativas, es decir que donde pueden demorarse un poco las actas y escaneo de telegramas en los distritos donde se disputan internas para cargos provinciales, como sucederá en la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut y Mendoza, o locales, como CABA y Santa Fe, que pueden contar primero lo nacional (boleta partidaria) y luego lo municipal (boleta única). En muchos distritos que solo se eligen diputados nacionales será muy rápido el escrutinio en mesa”.