Fabián Gianola habló de la acusación que le hizo Fabiola Yañez en 2018 por “situaciones incómodas”

Luego de que Fabiola Yañez denunciara al expresidente -y expareja- Alberto Fernández por violencia de género, Fabián Gianola habló este miércoles de la acusación que le hizo la ex primera dama en 2018 por “situaciones incómodas”. El actor, denunciado por abuso sexual y acoso en más de una docena de oportunidades, negó las acusaciones de aquel entonces.

“[Fabiola] no me denunció, no hizo ninguna denuncia [ante la Justicia]. Ella dijo que [yo] le había dado un abrazo que la había incomodado, lo cual es falso, pero más allá de eso nunca me hizo una denuncia ella a mí, ni yo a ella. Es todo lo que voy a decir”, se limitó a pronunciar. También evitó emitir una declaración sobre la investigación que pesa sobre el ex primer mandatario. “No opino sobre eso”, insistió.

Sobre las causas en las que estuvo involucrado por abuso, Gianola sumó: “Todas terminaron a mi favor, fui sobreseído; tengo cinco sobreseimientos, me denunció gente que no conozco. Había una extorsión en el medio que fue probada en la Justicia, buscaban plata. Ahora a seguir la vida”.

En 2018, Yañez había afirmado que vivió “situaciones incómodas” con Gianola cuando compartieron teatro en la obra Entretelones. “Me di cuenta de que yo misma estaba haciendo mal en no decir que me había sentido incómoda trabajando tres meses con él. Yo pude poner un freno”, recordó en una entrevista.

Tras ello, siguió: “Viví situaciones incómodas de una confianza que nunca se la di porque la verdad es que no lo conocía; lo conocí en la obra y ni siquiera ensayé mucho con él. Me hizo sentir mal e incómoda. Yo le puse los límites y se lo dije en ese momento, pero creo que tiene esa forma de ser porque ya me lo habían dicho”.

“Se daban situaciones raras y el resto del elenco lo percibía. Después viene la autoculpa, de que yo hice algo mal. Yo me sentía incómoda. Fue un abuso de confianza, después retrocedió un poco porque yo puse mis límites. No extrañaría que diga que no me conoce”, agregó.

La ex primera dama aseguró que tuvo que tomar recaudos para evitar quedar expuesta a situaciones incómodas: “Intentaba no estar a solas con él para evitar un mal momento. No volvería a trabajar con él”.

