Fabiola Yáñez confirmó que dio negativo en el test de coronavirus. La primera dama informó a través de las redes sociales que, luego de que el presidente Alberto Fernández confirmara que dio positivo en el test de antígeno, decidió someterse al estudio que arrojó como resultado “no detectable”.

“Como es de público conocimiento, en el día de ayer Alberto presentó un registro de temperatura de 37.3 y un leve dolor de cabeza, por lo que se sometió a un test de antígeno que dio positivo de Covid. Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test de PCR, él se encuentra aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de su médico personal”, escribió.

“En ese mismo momento, también me realicé el test correspondiente, que en mi caso dio negativo. Me encuentro aislada y pendiente de la evolución de Alberto, cuidándolo y acompañándolo como siempre lo he hecho”, agregó Yáñez.

“Por favor, sigamos tomando todas las medidas de precaución, ya que claramente esta pandemia aún no terminó”, indicó antes de agradecer los mensajes de cariño y apoyo de la gente.

Las palabras de Alberto Fernández tras confirmar su diagnóstico de coronavirus

Después de haber dado a conocer la noticia, el Presidente se refirió a su estado de salud y al debate que se suscitó alrededor de las posibilidades de contagio de una persona inoculada. En diálogo con AM750, expresó: “Si no tuviera la vacuna, la estaría pasando muy mal”.

“Lo que me dicen mis médicos es que evidentemente la vacuna generó una cantidad de anticuerpos importantes para que yo en este momento no la esté pasando como una persona de 62 años que se contagia y en los primeros días expresa su dolencia”, agregó.

Además, Fernández volvió a manifestar que se siente bien y precisó que solo tiene “tres líneas” de fiebre. “No tengo ningún síntoma preocupante”, subrayó. E ironizó: “Estoy aislado en la casa de huéspedes, no vienen ni los perros a verme”.

En cuanto al PCR que se realizó luego del test de antígeno, detalló: “Hay que esperar esos resultados para tener certezas de que lo que dio el test rápido es correcto, supongo que en el transcurso de la tarde tendremos un resultado definitivo”.

LA NACION