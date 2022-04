Facundo Manes advirtió que en el futuro la Argentina “podría estar en riesgo de importar alimentos”

El diputado radical Facundo Manes advirtió hoy que la Argentina “en unos años podría estar en riesgo de importar alimentos”.

En una entrevista con radio Mitre, el neurocientífico aseguró: “La Argentina exporta alimentos para animales, no para personas y en uno años podría estar en riesgo de importar alimentos. Como no se invirtió, no podemos exportar energía”.

“El paciente está mal, grave, la Argentina está en vías de dedesarrollo. La Argentina hace décadas que no invierte en las cosas que desarrollan a los países. El año que viene la sociedad va a demandar un nuevo paradigma, cansada por la pandemia. La sociedad es más sensata que la dirigencia. La dirigencia está enfrascada en grietas y pavadas”, señaló el diputado.

“Es falso que seamos ricos en materias primas y que seamos un país en vías de desarrollo. Estamos en vías de dedesarrollo. Involucionamos en todas las variables. Per cápita somos el país número cuarenta y pico en recursos naturales. Y hoy la economía del mundo pasa por el conocimiento, la ciencia, la tecnología. Aunque fuéramos número en 1 en recursos naturales no alcanzaría”, consideró Manes.

Sobre la salida de esta situación, el dirigente radical explicó: “Necesitamos políticas de Estado. La clase política hoy se está convirtiendo en un peso para la sociedad. Yo creo que en la política, es una herramienta de transformación social”.