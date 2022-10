Facundo Manes promete alzar su voz disonante para liberar a la UCR del ala dura macrista

No es un secreto que el diputado radical Facundo Manes encarna una voz disonante dentro de Juntos por el Cambio. Su obsesión es que su partido se espabile de una vez, se libere de las redes del macrismo y encabece una alternativa electoral por fuera de la estrategia de la polarización permanente que promueven Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Decidido a llevar adelante esta cruzada como precandidato presidencial, Manes promete alzar todavía más su voz aunque ello le cueste reproches internos y ataques ajenos.

En el entorno de Manes se sorprenden por la virulencia con que reaccionaron los sectores más reactivos de Pro cuando el neurocirujano sostuvo que durante la gestión de Macri hubo “populismo institucional”.

“Hubo operadores que manejaban la Justicia, datos y evidencia que deja en claro que espió a gente de su propio Gobierno”, descerrajó Manes en declaraciones a LN+, lo que provocó la furia macrista. Hubo quienes lo acusaron de ser funcional al kirchnerismo; otros, incluso, lo invitaron a que se marchara de Juntos por el Cambio.

“Facundo no acusó a Macri de espiar gente ni de manejar la Justicia; solo enumeró una serie de hechos que sucedieron durante su gestión. Sobre la cuestión del espionaje hubo causas penales abiertas, también funcionarios procesados. Lo del manejo de la Justicia por medio de operadores macristas no lo dijo solo Facundo; antes (Elisa) Carrió había advertido lo mismo”, intentaron relativizar en su círculo más cercano.

“Los macristas se escandalizan porque se emparenta a Macri con el populismo, cuando el propio Macri tildó a (Hipólito) Yrigoyen de populista. Nadie le pregunta por qué agrede de esa forma al radicalismo”, reprochan.

Facundo Manes: "La mayoría de los argentinos no quiere los extremos"

La polvareda que levantó Manes con sus dichos contra la gestión macrista generó reacciones encontradas dentro del radicalismo, aunque la cúpula del partido optó por el silencio público para no recalentar el clima de tensión interna en Juntos por el Cambio. El neurocirujano es, para la vieja guardia correligionaria, un personaje enigmático y le desconfían, tal vez porque no fue tallado por la estructura partidaria. Será justamente por esa razón que Manes no tiene pruritos a la hora de firmar proyectos de diputados de otros colores políticos (por caso, acompañó sendos proyectos de los oficialistas Leandro Santoro y Daniel Arroyo) ni de buscar respaldos en otros bloques a la hora de impulsar los suyos.

Gestos de rebeldía

Siempre escoltado por su hermano Gastón –presidente de la convención nacional del partido– y del legislador Maximiliano Abad, jefe de la UCR bonaerense, Manes se cuida de no vulnerar los códigos de la disciplina de su partido. Aun así, en su corta vida como diputado nacional, ya esbozó algunos gestos de rebeldía.

El más resonante fue cuando se negó a firmar el pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández impulsado por el interbloque, hace dos meses atrás. Manes se mantuvo en sus trece: él no suscribiría una iniciativa de semejante calibre sin un debate previo en el bloque. “La conducción del interbloque adujo que no había tiempo; en esas condiciones Facundo no quiso firmar”, explicaron en su entorno.

Los jefes de bloques presentaron un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación Alberto Fernández por sus amenazas públicas contra el fiscal Diego Luciani. Ignacio Sánchez

Manes, como muchos otros diputados radicales, tampoco estuvo de acuerdo con la decisión de Juntos por el Cambio de abstenerse en la designación de Cecilia Moreau en la presidencia de la Cámara de Diputados. Consideraba que, por tratarse de un cargo institucional de relevancia, había que apoyarla. Pero el macrismo estaba decidido a votar en contra.

“La abstención resultó ser la solución de equilibrio y Facundo acató”, explican en su entorno.

A Manes le rebela que el radicalismo, pese a que se revitalizó como fuerza política en las últimas elecciones primarias de Juntos por el Cambio, incline su cabeza frente al ala dura de Pro . Lo que no logra digerir es que haya radicales que sean funcionales a esa estrategia.

“Hay radicales que tienen acuerdos electorales con Macri o con (Horacio) Rodríguez Larreta en sus distritos y por eso callan y se dejan arrear como ovejas. Repetimos la historia que ya vivimos durante el gobierno de Mauricio”, despotrican.