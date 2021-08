Facundo Manes: “Recibí ataques feroces, nunca voy a agredir a nadie”

En un clima de alta tensión política, el precandidato a diputado nacional radical por Juntos, Facundo Manes, analizó los choques con sus rivales dentro del espacio y analizó el contexto que atraviesa el país. “Recibí ataques feroces”, dijo el médico neurólogo, y añadió: “Mi conducta está basada en sanar, así que nunca voy a agredir a nadie porque quiero contribuir para unir a los argentinos”.

Mientras que confesó sentir sorpresa por el nivel de enfrentamientos que se han generado en el frente opositores, Manes sostuvo: “Viniendo de la medicina me sorprendí por los niveles de intensidad; los dirigentes se peleen y no piensan en tratar el paciente, que es la Argentina”.

En diálogo con AM750 y en un breve repaso por la historia del radicalismo en el país, Manes consideró que su partido podría “liderar y empujar a un salto cualitativa en la coalición opositora”. “El radicalismo no se apropió de la reconstrucción democrática, convocó a todos los sectores y hoy creo que hay que reconstruir la Argentina”, dijo, y remarcó: “Con la pandemia mucho más porque se han evidenciado los problemas estructurales”.

Así, con la mirada puesta en el futuro y en un intento por diagnosticar los problemas del país, Manes precisó que le “molestó que el radicalismo no haya tenido más protagonismo en Cambiemos”, advirtió: “Los gobiernos fallan porque no convocan a un gran acuerdo nacional apenas llegan a la Casa Rosada”. “La gente está abandonada y frustrada”, remarcó.

En este contexto, Manes se refirió a los nuevos candidatos que -previo a estos comicios legislativos- eran ajenos a cargos políticos. “Hay que renovar y oxigenar”, dijo, y remarcó: “Le viene bien a la política que se sume gente que no pertenece a la política porque es parte de la ciudadanía”.

“Lo que no hay que hacer es seguir con las prácticas de siempre: somos un país pobre y no estamos en vías de desarrollo”, aseguró, y enfatizó: “La Argentina necesita un acuerdo que la estabilice, porque no podemos enfrentar los desafíos del siglo XXI con las mismas prácticas”.

El próximo 12 de septiembre, Facundo Manes representará al radicalismo en las elecciones legislativos PASO de la provincia de Buenos Aires, donde se enfrentará con el candidato del Pro, Diego Santilli, en busca de conquistar a los electores de Juntos.

