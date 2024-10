Federico Sturzenegger anunció más desregulaciones: “Empezamos a transitar un nuevo camino”

Escuchar

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se refirió a los diversos temas coyunturales que tienen incidencia sobre el objetivo del Gobierno de alcanzar el déficit cero, tarea que se le encomendó con la creación de la cartera que comanda. En este sentido, durante su paso por LN+ anunció nuevas medidas que serán comunicadas en los próximos días.

En primer lugar, el funcionario explicó el permiso otorgado a las provincias para importar medicamentos. Sobre ese punto, durante su paso por el programa televisivo que conduce José del Rio, especificó: “Es un gran ejemplo de cómo tenemos picado el coco. Nosotros simplemente le confirmamos al gobernador Alfredo Cornejo [de Mendoza] que está habilitado para hacerlo, aunque la ley se lo permite desde hace 50 años. Lo que quiero decir es que estamos en un país en el que si el Estado no te da el aval para realizar una cosa, por más que esté en la Constitución, uno piensa que no se puede”.

En esta línea, continuó: “Me parece extraordinario lo que hace. No sé cuánto, pero va a conseguir los medicamentos más baratos. Necesitamos gente que se anime a desafiar el status quo, esperemos que le vaya bien”.

Además, Sturzenegger aseguró que los precios de productos médicos crecieron notablemente en los últimos ocho años en la Argentina y, según ejemplificó, su valor se duplicó en relación con los Estados Unidos. Sin embargo, destacó: “Ahora empezamos a transitar un nuevo camino”.

Por otra parte, el ministro afirmó que la semana próxima se notificarán novedades “interesantes” con la Aduana en lo que respecta a agilización de trámites y reducción de costos. “El kirchnerismo fue metiendo capas de procedimientos, de los cuales cada uno era una oficina de peajes. Entonces, la mejor agenda contra la corrupción es la desregulación. La nueva medida implicará una bajas en los gastos para el que importa y una mejora en el precio para el que exporta”, señaló y reveló que el paquete será comunicado el martes junto con su par de Economía, Luis Caputo.

Sturzenegger también adelanto que el lunes anunciarán una desregulación “muy significativa” en el transporte de pasajeros. “Ya hicimos respecto a la parte de carga y después vendrá sobre la de navegación”, afirmó.

A su vez, habló sobre la marcha del miércoles en reclamo por el presupuesto universitario y consideró que “no fue en defensa de la educación pública, fue en defensa de los contratos de las universidades. “Son cosas distintas”, observó.

Acto seguido, relató: “En los últimos 14 meses del gobierno de Alberto Fernández, se congelaron los gastos de la universidad pública. Ahí no dijeron nada y ahora que les dicen que lo van a auditar sí. Y eso fue mucho más salvaje”.

En tanto, Sturzenegger analizó los pedidos de suba de presupuestos en general, ya que semanas atrás se vetó la movilidad jubilatoria, y aseveró: “El Congreso no puede emitir leyes para gastar sin hacerse responsable de ver cómo se va a financiar. Si aumentamos las universidades, tenemos que hacerlo también con los residentes médicos, y después con los empleados públicos. Es un efecto cascada”.

“Un gobierno no gobierna para castas o grupos particulares, sino para la sociedad en general. Una bicicleta es en dólares tres veces más cara en la Argentina que en París. Detrás de cada regulación hay un interés”, aclaró y sentenció a modo de conclusión: “La motosierra me toca a mí”.

La mirada de Sturzenegger sobre el arco político

En primer término se refirió al presidente Javier Milei, a quien llenó de elogios. “Es un líder generoso y sorprendente, y es extraordinario con su equipo y los ministros, lo que le da mucha confianza al grupo porque le da respaldo. La valentía y convicción que tiene este señor es sorprendente. Ha conformado un grupo de gente muy homogénea en su pensamiento. La discusión ya no es qué hacer, sino cómo. Hay un ambiente de trabajo muy efectivo y eso refleja una gestión de la misma manera”, declaró.

Sturzenegger se expresó sobre Luis Caputo, de quien había sido compañero de gabinete durante la gestión de Mauricio Macri. “Es un gran ministro de Economía. Hemos trabajado tremendamente bien, es como si hubiésemos hecho un pacto”. Además, confesó el motivo por el cual es más afianzado a él que cualquier otro funcionario: “Él sabe que yo soy el defensor más grande que tiene en el superávit fiscal porque a mi me toca la parte de la motosierra. Está haciendo una labor impresionante”.

En cuanto al expresidente Macri, a quien respondió durante su mandato como titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), manifestó: “Jugó un rol muy importante porque puso un freno al kirchnerismo, aunque terminó siendo transitorio. Si no hubiese construido lo que hizo en 2015, no se cómo estaría la Argentina hoy. Probablemente como Venezuela” aludió y sumó: “Y él lo hizo con la generosidad de conformar un gobierno con gente que no pensaba con él. Es una combinación de grandeza e intuición política”.

También definió a Karina Milei como una persona muy interesante y a Santiago Caputo como “inteligentísimo” y añadió: “Lo que me pasa con él es que cuando hablamos de economía y desregulación pensamos exactamente lo mismo”.

LA NACION