Feinmann cruzó a Duhalde por Kirchner: "Usted trajo al tuerto"

26 de abril de 2019 • 11:47

"Hasta el último día de mi vida le voy a achacar haber traído al 'tuerto'. Usted trajo a [Néstor] Kirchner, no se lo voy a perdonar nunca". Con estas duras palabras comenzó la entrevista que Eduardo Feinmann le realizó anoche en el Noticiero de A24 a Eduardo Duhalde, quien fue presidente entre enero de 2002 y mayo de 2003 y artífice de la llegada del santacruceño al poder.

"Cometí el error más grande de mi vida, pero no elegir al 'tuerto' sino no haber elegido, como haría cualquier presidente, cualquier gobernador, cualquier intendente, a uno de su equipo. Y ese error se debe a que es tan grande, tan difícil, la gobernanza que hay momentos en los que uno cree que se va a morir y eso es lo que me pasó a mí", respondió Duhalde.

"Empecé con [Carlos] 'Lole' [Reutemann] , seguí con Felipe [Solá] y el que vos le decís 'el tuerto' se animó y se presentó pero no para ser presidente, sino para hacerse conocer. Hacía bien en presentarse, medía 4,5%, [Carlos Saúl] Menem tenía 28%, 29% de máxima y el segundo, sea quien sea, iba a ser presidente.

En este contexto, Duhalde dijo que "el hombre indicado era Adolfo Rodríguez Saá ". "Lo mandé a llamar y me dijo que de ninguna manera. Me quedó nada más Néstor, con quien yo no tenía una mala relación, pero nadie elige a una persona que tiene 4,5%. Después te pueden desilusionar, pero te puedo decir que Néstor al lado de Cristina ".

Sobre la expresidenta, comentó que tiene "grandes condiciones artísticas como tenía Isabel [Estela Martínez de Perón]". "Políticamente no entiende nada. Es la verdad, hemos perdidos las últimas tres elecciones. Yo converso con todos, ayer hablé con [el exjefe de Gabinete] Aníbal Fernández , todos saben que [Cristina] no tiene condiciones", añadió.

También habló sobre las posibilidades de Roberto Lavagna de alcanzar la presidencia. "Si armamos una gran coalición, se puede ganar en primera vuelta. No soy el DT de Lavagna, simplemente un hombre que lo admira. Después de él vinieron diez ministros de economía y ninguno funcionó. Estos no son momentos para aprendices, ni para presidentes con manos temblorosas", concluyó.