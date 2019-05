Eduardo Feinmann destrozó a Daniel Filmus: "Fue un pésimo ministro"

Feinmann dedicó duras palabras al exministro K

2 de mayo de 2019 • 13:10

Un cruce de alto voltaje tuvo lugar ayer en el programa Pamela a la noche (América). Eduardo Feinmann se cruzó con el exministro de Educación y actual diputado nacional, Daniel Filmus , al que criticó por defender a su jefa política, Cristina Kirchner .

"Lo malo es malo y lo bueno es bueno, no hay grises. Tengo en claro que Cristina es lo malo, su gobierno fue lo peor que le pudo pasar a la República Argentina", señaló el periodista, antes de enfocarse en las declaraciones que había realizado previamente el exfuncionario K.

"Escuchaba a Filmus, que fue ministro, todavía defendiendo a un gobierno impresentable, un hombre que supo perder todas las elecciones en las cuales se presentó", añadió, en referencia a sus candidaturas para la jefatura de gobierno porteño que perdió contra el actual presidente, Mauricio Macri , en 2007 y 2011.

"Me escuchaba mucho en 2007, por alguna razón cambió de opinión porque cuando estuve en la radio con él y el "Negro" González Oro dijo que era el mejor ministro de Educación de la historia", retrucó Filmus, aunque Feinmann no dio el brazo a torcer: "Yo no lo dije, todo lo contrario, usted fue un pésimo ministro".