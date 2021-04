Fernán Quirós, contra Cafiero: “Las declaraciones políticas sin datos no ayudan al cuidado de la gente”

En una entrevista emitida por LN+ con Luis Majul, el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Fernán Quirós, cuestionó las declaraciones del jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, quien dijo que “hoy, no se consigue una cama” en los hospitales de Capital Federal. Al respecto, Quirós refutó: “Agregar declaraciones políticas sin datos no ayuda en nada al cuidado de la gente. No tenemos que sumar conflictos innecesarios”.

En esa línea, el funcionario porteño brindó detalles sobre la coyuntura al interior de clínicas y hospitales, y dijo: “La Ciudad viene hace dos semanas con un número muy alto, pero estabilizado, de casos. Esto trae implícitamente una buena noticia y una noticia de alerta. La buena es que han dejado de crecer los casos; pero si no dejan de crecer, cada vez se ocupan más camas de terapia intensiva. La curva tiene un cambio claro, se ha estabilizado. Pero con eso no alcanza”.

“El mensaje para la gente es que necesitamos seguir cuidándonos. Si la curva de casos no baja con el segundo grupo de medidas del gobierno nacional no va a alcanzar el número de camas de terapia, que va aumentando”, dijo Quirós. Consultado por Majul sobre si apoyaría el lanzamiento de un nuevo paquete de medidas con restricciones a la circulación, indicó: “Si los casos no bajan, tendremos que tomar medidas; medidas que tengan el menor impacto social y el mayor impacto sanitario ”. Y subrayó que, en ese sentido, la intención es no cerrar las escuelas.

“Las escuelas son lugares muy seguros, y hay que discutir cómo bajar la circulación pública de personas. El problema mas importante es que hay encuentros laborales y sociales en lugares cerrados. Tenemos poco más de mil camas de terapia intensiva ocupadas, y el 35% de los pacientes son bonaerenses. En la Ciudad se diagnosticaron hoy cinco mil enfermos, de los cuales 2700 viven en CABA y el otro grupo vive fuera de la ciudad. Usualmente, el 60% de los casos que reportamos corresponden a personas que viven acá, y el 40% vive en el conurbano ”.

En la entrevista, Quirós descartó que el gobierno porteño compre sus propias vacunas próximamente: “En este momento, no veo la posibilidad de que algún fabricante privado pueda entregar vacunas a un estado subnacional, porque todavía no han podido cumplir sus contratos con estados nacionales; entablamos diálogos con todos los fabricantes, y vamos a hacer todo el esfuerzo; seguro tendremos resultados en los próximos meses ”.

LA NACION