Fernanda Miño dio detalles del allanamiento que denunció Grabois: “Me insultaron, me pegaron y me agarraron de los pelos”

Escuchar

Luego de que el dirigente social Juan Grabois denunciara el accionar policial durante un allanamiento en la casa de Fernanda Miño, ubicada en La Cava, localidad bonaerense de San Isidro, la extitular del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) dio detalles sobre cómo fue el hecho y aseguró que tanto ella como sus hijas recibieron agresiones de parte de los efectivos de la Policía Bonaerense.

“Entramos a mi casa y a los 10 minutos -con mucha violencia- rompieron el portón, le pegaron a mi hija y la tiraron al piso. Les pedí que no le peguen, que no la lastimen. Entró uno con un escudo y me apuntó con un arma; me pegaron, me agarraron de los pelos y me tiraron al piso ”, contó y agregó: “Me insultaron y solo decían: ‘Es un allanamiento, es un allanamiento’. Esa es la única explicación que daban hasta que bajaron un poco y dijeron que se trataba de un robo de una moto. Después de la violencia, de los golpes y de los insultos, imaginate que uno no tiene mucha claridad para contestar”.

De esta forma, en diálogo con Radio con Vos, Miño explicó que llegó a su casa del barrio de villa La Cava tras una actividad con Ofelia Fernández. “Fue muy difícil. Entre el susto de mis hijas más chicas, que se tiraron al piso. No hubo resistencia, nada. Imaginate que recién estábamos llegando. Nos hablaban del robo de una moto, pero el destrozo que hicieron… No entiendo el por qué ”, remarcó.

“[Los policías] tenían todos los detalles de mi casa, tenían hasta cuánto medía el paredón en donde le damos la leche a los pibes, pero no tuvieron la inteligencia de hacer las cosas de otra manera ”, dijo y aseguró que se trató de un operativo de la policía de investigaciones de San Martín.

Además, explicó que “hay mucha violencia en el barrio”, tal como “ocurre en muchos barrios populares de la Argentina”. “No sé si es la política, la mafia o cosas que no podemos entender, porque vivimos en un barrio que justifica la violencia con la que nos tratan”, consideró.

La denuncia de Grabois

Grabois habló de un “mal manejo de los agentes policiales” y apuntó contra el Gobierno. “Nunca le encontraron nada y ahora le inventan que se robó una moto. ¿Se piensan que somos boludos y que vamos a creer que tan diligentes son los fiscales que, por el robo de una moto, van a hacer un allanamiento a las 22.30, justo cuando Fernanda vuelve de una actividad política y social?”, cuestionó en un video que publicó en sus redes.

Tras el planteo del dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), fuentes de la fuerza policial bonaerense indicaron a LA NACION que la situación se trató en realidad de un allanamiento legal que fue pedido por la Justicia en el marco de una investigación por un robo armado en donde hubo disparos , además de asegurar que “el actuar de la Policía fue correcto” y que se mantuvo “dentro de la ley”.

Fernanda Miño, Juan Grabois y la entonces legisladora porteña Ofelia Fernández. Prensa Patria Grande

La causa contra Miño

La extitular del FISU quedó imputada en una causa por las acusaciones de malversación de los recursos del programa. Así lo dispuso el fiscal federal Carlos Stornelli, quien avanzó también contra Grabois, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) y expresidente del BICE Jorge Miguel Tanus.

Fuentes de acceso público indicaron que desde su creación se realizaron 1278 obras de integración en barrios populares y se alcanzaron 5060 asentamientos con obras de vivienda, lo que implica un monto de $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años. Sin embargo, este año el Gobierno denunció que de las 6517 obras reportadas, solamente 400 figuraban como finalizadas, lo que representaba un 6%. En tanto, 5886 se encontraban en ejecución y 231 en etapa de contratación.

El fideicomiso fue creado por ley para financiar proyectos a partir de la inscripción de villas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), y recibía fondos del impuesto PAIS y de múltiples asignaciones por parte de organizaciones internacionales para hacer obras en asentamientos de emergencia.

LA NACION