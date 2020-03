Jorge Fernández Díaz: "Es una monumental operación de autoamnistía"

El periodista Jorge Fernández Díaz Fuente: Archivo

"Estamos viviendo una monumental operación de autoamnistía", aseguró Jorge Fernández Díaz en una entrevista radial. El periodista se refirió a la liberación y excarcelación de exfuncionarios kircherneristas , empresarios y dirigentes acusados de corrupción que se está llevando adelante tras el triunfo del peronismo en las PASO . El último caso fue ayer, cuando la Justicia, en un trámite veloz, le otorgó la libertad a Julio De Vido , quien a pesar de haber sido condenado por la tragedia de Once, se encontraba detenido por la causa Río Turbio.

Fernández Díaz, observó que el peronismo "está empeñado en amnistiar a la megacorrupción de Estado del kirchnerismo ". En diálogo con Radio Mitre, agregó que "son expertos en torcer la realidad ", como claro ejemplo, detalló el lawfare , al que calificó de "truco de vivillo para pavotes".

También hizo referencia a que esta semana, los kirchneristas tomaron una frase de Carlos Pagni , periodista de LA NACION, y "montaron un 678 ", en alusión al programa militante que se emitía por la TV Pública durante el kirchnerismo. Luego insistió: "Eligieron al diario LA NACION como enemigo instigador de causas judiciales". A su vez, se refirió a la calidad periodística del medio, entre los que se encuentran investigaciones galardonadas con premios internacionales .

"Esa actitud punitiva que se veía venir en el kirchnerismo montó un Ministerio de Impunidad y Venganza ", dijo. En relación a este punto hizo énfasis en que el Presidente se presenta como el "antigrieta", una consigna que encontró como causa para crear consenso. "Pero su socia ( Cristina Kirchner ) monta un Ministerio de Impunidad y Venganza creando bancos móviles . Todo es bastante grave", apuntó.

El periodista enumeró el accionar que se está llevando adelante: "Sacar a todos de las cárceles, crear un relato de que fueron perseguidos por buenos y crear un nuevo orden".

Además, indicó que es necesario asociar a Cristina Kirchner con las provincias feudales como Santiago del Estero y Formosa. "Son regímenes aldeanos que cuando pierden el poder y regresan se plantean que no pueden volver a caer", agregó. Parte del accionar de este tipo de regímenes, sostuvo, es amañar jueces, destruir al periodismo, reformar la Constitución para una reelección permanente y llevar adelante trucos para que la oposición no vuelva más. "Eso es lo que piensa un grupo importante del kirchnerismo. No digo que lo haga el albertismo y el massismo".

Fernández Díaz recordó cómo el Lava Jato en América Latina golpeó tanto a la derecha como a la izquierda. "La corrupción no respeta ideologías", subrayó.

Sobre la reforma judicial, argumentó que, más allá de la buena intención, el proyecto es confeccionado en el Senado, que es manejado por Cristina Kirchner. " Los jueces que entraran serán puestos por el kirchnerismo ", advirtió.

A su vez, Fernández Díaz habló sobre cuando Alberto Fernández apunta contra Comodoro Py y contra la exSide . "En realidad Comodoro Py es una obra maestra de terror del peronismo. Primero con el menemismo y después con el duhaldismo y el kirchernismo, con una pequeña ayuda de los radicales. Y la Side metida en política es una herramienta del peronismo".

"Quiero creer que no dice que Mauricio Macri es el creador de Comodoro Py. Es una joda esto. Están tratando de criticar lo que quieren cambiar como si no hubieran tenido que ver con esa construcción", enfatizó.

"Alberto tiene que pagar la bomba que le dejó Cristina", dijo en relación a la situación macroeconómica fiscal. "Es la primera vez que el peronismo paga su propia bomba. Es un populismo sin plata y ni ellos conocen como es un populismo sin plata", resaltó el periodista.

También se refirió a la relación entre Cristina Kirchner, Alberto Fernández y el resto de los miembros del Gobierno. "Hay que recordar quiénes son unos y otros. Creo que aquí hubo un divorcio muy escandaloso", afirmó. Recordó que hace unos años, Alberto Fernández, Sergio Massa, Felipe Solá y otros "se apartaron e incluso se plegaron a Macri por momentos". "No terminaron dentro de Cambiemos de casualidad y por ambiciones personales", aseveró.

"Por ambición, codicia y abstinencia del poder", insistió.

"Estos, cuando están fuera del poder tienen convulsiones como los pescados fuera de la pecera. Aceptan volver a casarse con quien se había divorciado y con quien se habían tirado los platos por la cabeza", dijo en referencia a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner. Fernández Díaz precisó que en las "segundas nupcias" hay que llevar adelante una reflexión profunda de por qué hubo una separación, porque si no, "lo más probable es que repliques dentro del matrimonio los quilombos por los que te separaste".

Luego, señaló: "El oportunismo es tan grande en el peronismo que se plegan a donde está el poder". El periodista graficó al actual Gobierno como "dos familias tratando de convivir con dos modelos diferentes en la cabeza". "La batalla y discrepancias ideológicas son muy gruesas y Alberto tiene que gobernar a la Argentina y a Cristina, y ¿quién gobierna a Cristina? Es difícil", apuntó.

Sin embargo, luego aclaró: "Eso no hace mejor a Alberto. Es una descripción de que hay dos especies diferentes en la pecera". También reveló que dentro del Gobierno hay mucha gente que no se pliega a la exvicepresidenta.

Sobre el gobernador bonaerense Axel Kicillof , Fernández Díaz sostuvo: "Fue impresionante esta semana Kicillof describiendo el desastre del conurbano bonaerense . El PJ bonaerense, que lo llevó al poder y lo odia, gobernó durante 28 años seguidos y devastó el conurbano, que es una o bra maestra del terror . Cuando Axel critica la devastación, cree que critica los últimos años". El periodista explicó que Kicillof tiene que pagar "la bomba que dejó el PJ bonaerense".