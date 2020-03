El triunvirato más inesperado actúa en conjunto para enfrentar la pandemia Fuente: AFP

En la Casa Rosada, la sede el gubernamental bonaerense de La Plata y la porteña, en Parque Patricios, se repite el mismo comentario. "No podemos creer lo bien que nos complementamos", recalcaron cerca del presidente Alberto Fernández , el gobernador Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , provenientes de distintas líneas políticas, hoy alineados en la "guerra" contra el coronavirus.

Los múltiples y continuos contactos entre las tres administraciones tendrán un nuevo capítulo a mediodía, cuando se reúnan distintos responsables de la comunicación, centrados en la pandemia. La viceministra de Salud, Carla Vizzoti por el Gobierno, la ministra de comunicación pública Jessica Rey por la administración bonaerense, y Christian Coelho y Federico Di Benedetto , secretario de Medios y de comunicación respectivamente del gobierno larretista, son quienes protagonizan el cónclave, destinado a acelerar la confluencia, "unificar criterios y, en lo posible, coordinar los mensajes" para la población en relación con el coronavirus.

"El hashtag quedateentucasa de los mensajes por redes sociales coincidió casi de casualidad. La idea es que se trate de algo organizado y consensuado en relación a los contenidos", coincidieron funcionarios nacionales al tanto de las reuniones.

En realidad, ya hay acciones que, en silencio, se vienen implementando en conjunto para "llegar de manera más eficiente" con el mensaje concientizador a más gente. En las puertas de los colectivos que circulan por la zona metropolitana, por ejemplo, ya aparecen carteles con "recomendaciones para personas que trabajen en transporte público" en relación al coronavirus, en los que pueden verse los logos de las tres administraciones.

El Comité de Emergencia (COE), que sumó ayer a los intendentes del conurbano bonaerense, concentra las decisiones tripartitas en materia de salud, seguridad (incluido el cumplimiento de la cuarentena) y la distribución de alimentos. Desde el gobierno porteño dan como ejemplo de esta inédita sintonía que el cierre de 59 accesos a la ciudad de Buenos Aires, implementado en la mañana del martes, tuvo "plena participación" de la ciudad y la Nación.

La relación entre Larreta y Fernández, afirmaron desde ambos lados del mostrador, es "fluída" y "de respeto". Y la que tienen Larreta con Kicillof "está mejorando mucho", contaron desde la sede porteña. "Kicillof es más ideológico, tiene otra postura, pero también con él nos estamos entendiendo", afirmó un estrecho colaborador del jefe de gobierno."El vínculo con Larreta es correcto. Mucha colaboración para enfrentar el problema como se debe", describen cerca del gobernador. Y agregan que ambos tienen otra cosa en común: "son laburantes 7 por 24", grafican.

Con órdenes precisas de sus jefes, el jefe de gabinete Santiago Cafiero y su par porteño, Felipe Miguel , dieron por iniciado el acercamiento el lunes 16. Desde allí se "bajó la línea" para ambas administraciones, afirman desde la Casa Rosada. Allí comenzó el intercambio de información, datos, e ideas para optimizar recursos. "Ellos siguen online, al igual que con Axel, con quien Santiago ya hablaba desde mucho antes", afirman cerca del jefe de gabinete.

El miércoles, los tres jefes de gabinete-se sumó el bonaerense Carlos Bianco -llegaron al despacho del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y en una reunión de más de tres horas "puntearon" medida por medida de un plan de acciones en distintas áreas que hoy "se están llevando adelante", según afirmaron en Balcarce 50.

"No es que coincidamos (con Larreta) en todo, hay temas pendientes como la coparticipación y otros. Pero hoy coincidimos en el diagnóstico, y no hay margen para otra cosa que no sea ponernos de acuerdo. Camas, respiradores, prepararnos y que la gente no circule. Esas son las prioridades", dijeron cerca del Presidente.