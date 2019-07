Fernández vinculó al Presidente con Trump y el FMI

Fernández, durante un acto Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Con críticas a Macri, el candidato kirchnerista fue a Catamarca y se reunió con tres gobernadores

María Paula Etcheberry SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de julio de 2019

Alberto Fernández visitó ayer Catamarca y se mostró junto a la gobernadora Lucía Corpacci. No ahorró criticas desde allí para el presidente Mauricio Macri. "Es el candidato de Donald Trump", dijo el candidato kirchnerista.

Los viajes a las provincias y las reuniones con los gobernadores son una pieza clave de la campaña presidencial del Frente de Todos. Otro elemento fundamental es la provincia de Buenos Aires. Por eso, también ayer, Axel Kicillof y Sergio Massa (principales candidatos de la provincia) compartieron su primera actividad juntos y sin otros referentes del espacio, como Alberto Fernández. Se trató de un recorrido por San Fernando.

"La gente sabrá quién es el candidato de Trump y del FMI, y quién es el candidato de la gente", dijo Fernández en referencia a Macri, en una conferencia de prensa junto a la gobernadora Corpacci.

"Cuando me encuentro en la calle con la gente y voy a los actos y la gente me abraza, y me dice cosas al oído, no me preguntan qué piensan en Wall Street; me preguntan qué hacemos con las tarifas que no pueden pagar, qué hacemos con el trabajo -los que lo han perdido-, o el que lo tiene y tiene miedo de perderlo", continuó Fernández.

"Mi preocupación y mi compromiso es con la gente. Con toda la racionalidad que implica gobernar un país, sin dogmas ni caprichos ideológicos. El problema que tengo es ver que todos los días hay gente que se cae del sistema porque nadie se ocupa de ellos", completó.

Además, el precandidato a presidente por el Frente de Todos consideró que "el único capitalismo que sirve es el capitalismo donde la gente consume. Si no no sirve, porque si no se consume, el capitalismo se muere por inanición", dijo.

Durante sus actividades en Catamarca, Fernández no estuvo acompañado solamente por Corpacci. También se mostró junto a dirigentes justicialistas como los gobernadores Juan Manzur (Tucumán) y Sergio Casas (La Rioja), y el intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Raúl Jalil.

Fernández llegó ayer a Catamarca y participó de una serie de actividades junto a la gobernadora Corpacci, que incluyeron una visita a la residencia universitaria y la asistencia a la apertura de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

El precandidato presidencial del kirchnerismo ya visitó San Juan, Mendoza, Misiones, Tucumán y Córdoba, que fue el último destino previo al viaje a Catamarca. Allí se reunió con el gobernador, Juan Schiaretti, en ánimos de reconciliación.

Campaña bonaerense

En la provincia de Buenos Aires, el precandidato a gobernador, Axel Kicillof, visitó el municipio de San Fernando junto a Sergio Massa, quien encabeza la lista de candidatos a diputados por el Frente de Todos.

Juntos, los precandidatos recorrieron el Hospital Municipal San Cayetano y el Polideportivo N° 6 de San Fernando. Estuvieron acompañados por el intendente del municipio, Juan Andreotti, con quien se sacaron una foto.

En Twitter, Kicillof apuntó que "con Sergio Massa coincidimos en que la salud va a ser una prioridad". También, al referirse al Polideportivo, señaló en la misma red social que "vamos a multiplicar estas iniciativas en la provincia".

En tanto, Massa apuntó sus críticas contra la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aunque también criticó la gestión de Macri. "La gestión del municipio de San Fernando demostró que con compromiso se puede hacer frente al abandono nacional y provincial", señaló, elogiando al intendente Andreotti, un aliado.