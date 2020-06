Fernando "Chino" Navarro criticó las imágenes de Sergio Berni con un arma: "No me gusta un discurso derechoso" 00:20

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de junio de 2020 • 13:27

Las imágenes del ministro de Seguridad, Sergio Berni , con una pistola convertida en subfusil táctico en mano, durante un operativo en la localidad de Zárate no cayeron bien en la Casa Rosada.

El secretario de relaciones políticas y parlamentarias de la jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro , dirigente cercano al presidente Alberto Fernández , cuestionó hoy la actitud del funcionario de Axel Kicillof .

"No me gusta un discurso derechoso. Entiendo su compromiso con la realidad, está siempre en la primera línea, pero no sé si ayuda", dijo Navarro en diálogo con La 990 Radio.

En materia de seguridad, el dirigente social y referente del Movimiento Evita opinó que le gustaría más "un proyecto" que apueste a la prevención del delito. "Quiero ser parte de un gobierno en el que prevengamos los delitos, eso es con equidad, escuelas, trabajo, educación, deporte", remarcó Navarro. Y consideró que el Presidente y el gobernador bonaerense Axel Kicillof comparten esa postura.

Según el funcionario, "la inseguridad y la delincuencia no se combaten con más violencia". En ese marco, reconoció que no le gustaron las imágenes de Berni portando un arma en pleno operativo.

"¿Es porque estaba en Zárate? ¿Piensa que este es el camino? No creo que sea el camino. Si no tenemos que andar con el ejército o las fuerzas de seguridad en la calle buscando al que cometió el delito. No me gustó ", insistió.

Navarro, además, rechazó la advertencia de Berni a Horacio Rodríguez Larreta por su decisión de flexibilizar la cuarentena en la Capital. "Sergio dice que 'se acabó la solidaridad con la Ciudad'. Yo creo que se requiere más solidaridad. Eso no significa que esté de acuerdo con lo que resolvió el gobierno porteño, pero hay que sentarse y hablarlo", expresó.

Y concluyó: "El gran éxito de este Gobierno es que ha logrado acuerdos".