El intendente bonaerense reclamó por la seguridad y la actualización de los fondos

María José Lucesole SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de marzo de 2020

LA PLATA.- Fernando Gray salió de la gobernación, en La Plata, contento: a ochenta días de asumir su mandato, Axel Kicillof recibió por primera vez a los jefes comunales de la poderosa tercera sección. El núcleo duro del peronismo del Gran Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández aún no los recibió.

El vicepresidente del Partido Justicialista ( PJ) bonaerense e intendente de Esteban Echeverría esperaba hace meses la reunión con Kicillof, que se concretó anteayer en la residencia de la gobernación.

Los alcaldes fueron con un listado de pedidos. El primero: mayor policía para el conurbano.

" La policía no es suficiente", afirmó el intendente del conurbano, una vez concluido el encuentro con el gobernador.

El vicepresidente del PJ sabe que, en breve, el gobernador Kicillof hará un gran anuncio en materia de seguridad. Espera que entonces se pueda atender la demanda de los alcaldes.

En Esteban Echeverría, por caso, hay 400 policías de la provincia, 350 policías locales y 150 gendarmes. "No es suficiente. Hay que capacitarlos más y seguir incorporando uniformados", sostiene el intendente, consciente de los desafíos que enfrentan hoy los municipios del conurbano.

De seguridad se habló en el encuentro con el gobernador Kicillof, que duró más de tres horas y en el que participaron Fernando Espinoza (La Matanza), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Alejandro Granados (Ezeiza), Juan José Mussi (Berazategui), Mayra Mendoza (Quilmes), Andrés Watson (Florencio Varela), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Blanca Cantero (Presidente Perón), entre otros jefes peronistas del conurbano bonaerense.

En su distrito, Gray se hace cargo de los gastos de la Gendarmería: paga el alquiler de un edificio donde funciona el destacamento y, también, la movilidad de los agentes de esa fuerza de seguridad.

"Hace falta una mayor coordinación de los agentes federales con la provincia", sostiene Gray.

En una palabra, avala el razonamiento del ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien exigió una mesa de coordinación a su par nacional, Sabina Frederic. Pero Gray no quiere oír hablar del retiro de los gendarmes. Ese fue un pedido de los alcaldes a Cristina Kirchner durante su segundo mandato presidencial, entre 2011 y 2015. Nada indica, sin embargo, que la situación de inseguridad haya mejorado los últimos cuatro años.

-¿Es suficiente la cantidad de policía que hay en el Gran Buenos Aires?

-No. No es suficiente. Hay que seguir incorporando uniformados y capacitar a los que están. Desde 2015 mermó el número de efectivos, porque no hubo nuevos ingresos y parte de la gente que estaba se jubiló o se fue a otras fuerzas.

-¿Preocupa la inseguridad en sus distritos?

-La seguridad está al tope de nuestras preocupaciones como intendentes.

-¿Le pidieron al gobernador más presencia en las calles?

-El gobierno está terminando de ajustar un nuevo plan de seguridad y esperamos que tenga resultados. Pero sí estamos pidiendo más efectivos. Nosotros, mientras tanto, estamos comprando 15 patrulleros 4x2 para sumar al equipamiento. Eso, para un municipio como Esteban Echeverría, es una inversión grande: $36 millones.

-¿Están de acuerdo con el retiro de la Gendarmería que en su momento propuso Berni?

-Creemos que tienen que permanecer las fuerzas federales con mayor coordinación. En mi distrito nosotros nos hacemos cargo de los gastos de un inmueble y de los servicios. Consideramos importante que coordinen el accionar con la policía provincial y local.

-¿Reclaman al gobierno provincial más transferencias de dinero a los municipios?

-Le estamos pidiendo al gobernador que defienda nuestros legítimos intereses, en lo que respecta al Fondo del Conurbano. La provincia perdió siete puntos de coparticipación en la época de Armendáriz (1983-1987). Después se compensó con el Fondo del Conurbano, pero se licuó. Pedimos al gobernador que se ponga al frente de este reclamo.

-¿Cuál es la respuesta de Kicillof?

-La situación de la provincia es delicada. Además de las pérdidas por el Fondo del Conurbano, la provincia se tuvo que hacer cargo de los subsidios de transporte y energía durante el gobierno de María Eugenia Vidal. El gobernador está conversando con el Presidente de estos temas

-¿A los intendentes peronistas los recibió Alberto Fernández?

-Todavía no. Pero visita nuestros distritos y estamos todo el tiempo al habla por teléfono, con él y con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

-¿Hay políticas que ajustar en el nuevo gobierno?

-Este gobierno no lleva aún tres meses. Le ha dado prioridad a la deuda externa. Y está bien que así sea. Esperamos que, luego, se pueda avanzar con la obra pública y el desarrollo.