"Si no me dejan entrar me voy a meter porque Alberto dice que saltarse la cola no es delito, apuntó

El diputado nacional Fernando Iglesias participó esta noche en LN+ y, consultado sobre la apertura de sesiones ordinarias que tendrá lugar este lunes en el Congreso Nacional, desafió al presidente Alberto Fernández. "Si no me dejan entrar me voy a meter porque Alberto dice que saltarse la cola no es delito'', apuntó.

El 1° de marzo se realizará la ceremonia de apertura del 139° en el Congreso donde Fernández hablará, desde las 12, ante la Asamblea Legislativa, conformada por senadores y diputados de la Nación.

"Espero que me dejen estar. Los que queríamos sesiones presenciales fuimos nosotros. Ellos no querían sesiones presenciales... Claro que voy y, si no me dejan entrar, igual me voy a meter porque dice Alberto que saltarse la cola no es delito, así que me pienso meter igual", dijo el diputado.

A diferencia de lo que ocurre todos los años, debido al contexto de la pandemia de coronavirus, en esta oportunidad no estarán todos los legisladores en el recinto, ya que algunos participarán de manera remota. Pero también asistirán ministros, secretarios de Estado y miembros de la Corte Suprema de Justicia.

También, apuntó contra la presidenta del Senado, Cristina Kirchner. Resaltó que este evento es organizado por la cámara Alta, y cuestionó: "Es un detalle interesante, si los senadores pueden organizar cosas en la Cámara de Diputados, por qué 72 senadores no se pueden reunir en un recinto que es para 257. ¿Cuál es la excusa de Cristina para no convocar presencialmente a los senadores como corresponde?".

Iglesias manifestó: "Está claro el intento durante todo el año pasado de anular y delimitar con las sesiones presenciales el trabajo de diputados y senadores".

Respecto al escándalo de la vacunación vip, el diputado opinó que debería haber solo "algunas excepciones" en cuanto a las consecuencias, como es el caso del Presidente, pero sostuvo que "todos los demás deben renunciar".

