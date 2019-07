El legislador criticó la iniciativa realizada en River para ayudar a las personas en situación de calle Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de julio de 2019 • 19:09

Luego de un cruce en redes sociales con Jorge Rial por la iniciativa de recibir personas en situación de calle en River Plate, el diputado de Cambiemos, Fernando Iglesias, arremetió contra el periodista, a quien tildó de "miserable". Además, se quejó de los referentes opositores que hicieron foco en esa acción y aseguró que el dirigente social kirchnerista Juan Grabois "posa de sensible social".

En una entrevista con Noticia y Media por, LN+, el legislador por la Ciudad de Buenos Aires, aseguró: "Esencialmente es una opereta. El problema existe, hay personas en situación de calle, eso es innegable. Pero la Ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico del país y tiene un sistema de asistencia para gente en situación de calle que es muy eficiente. Tienen hogares y refugios para más de 2300 personas. Yo los veo, hay patrullas que van recorriendo la Ciudad con frazadas y alimentos calientes para los sin techo que no quieren ir a los refugios y se los asiste en el lugar".

"Entonces, no entiendo muy bien qué agrega que 100 personas duerman en el gimnasio de un club en donde no hay instalaciones pensadas para ellos, ni personas capacitadas", dijo Iglesias y agregó: "Me asombra que esto se haga en la Ciudad de Buenos Aires, que es la más rica y tiene un sistema. Puede tener defectos el sistema, pero funciona bien. Ayer había más de 300 lugares libres en los refugios. ¿No hay pobres en La Matanza, Avellaneda, Lomas de Zamora, en todos esos distritos reducidos a la miseria con 30 años de gobierno del peronismo?".

Ante la consulta de si su cuestionamiento era para el líder de Red Solidaria, Juan Carr, o el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, quienes estuvieron al frente de la campaña, respondió: "Yo no le contesté a ellos, le contesté al miserable de Jorge Rial, que estaba agitando las redes con falta de sensibilidad. Me parece que está siempre trabajando para el mismo partido, que hizo los dos ajustes económicos y sociales más grandes de la historia de la Argentina".

Fernando Iglesias habla sobre su pelea con Jorge Rial 11:30

Video

"Me parece que hay gente que vive de posar de 'sensible social'. El campeón mundial de esto es, por supuesto, Juan Grabois", aseguró el legislador, y agregó: "Es hora de que los argentinos hablemos las cosas de frente. El problema existe, la solidaridad de la sociedad está bien. Pero cuando vos tenés un Estado eficiente, que tiene infraestructura y te indica cómo pedir ayuda... Sin embargo, hacen esto acá y no en Avellaneda, La Matanza, Lomas de Zamora o Formosa o Chaco, que son provincias donde hay más pobreza y no tienen este tipo de asistencia. No hay actos, ni clubes, ni preocupación. Me parece un poco raro".

Según el periodista, el país tiene que terminar "con esta cultura del pobrismo donde los argentinos competimos por ver quién se rasga más las vestiduras y no se ocupan de los que generaron eso".

"Es cierto que estamos con este problema y hay un relativo fracaso del Gobierno, que pensó que iba a poder reducir más rápido la pobreza. Pero una cosa es combatir la pobreza y otra es dejarse usar para hacer campaña política en un año electoral", se quejó, y contó: "La indigencia de la Ciudad no se refleja realmente, porque los sin techos propios son el 30%. El resto viene del conurbano pobre. Me asombra que no hagan esta iniciativa en lugares donde se necesita más".

En ese contexto, aprovechó para cuestionar a uno de los principales críticos del gobierno: "Me gustaría que el compañero Hugo Moyano, que es amigo de ellos, hiciera lo mismo en Independiente. Pero en Avellaneda, no; en Lomas de Zamora, no; en La Matanza, no. Se hace en la Capital, en el barrio de Núñez. Me parece un poquito raro".

Para cerrar dijo: "La ayuda debe tener capacidad profesional. Hacerlo así se presta al uso político. Si ayudaran a reforzar el sistema que existe y se preocuparan que los lugares donde no existe este sistema, le harían un favor a la gente que intentan proteger".