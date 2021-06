Fernando Iglesias volvió a cruzar a Leandro Santoro y criticó a Alberto Fernández por su frase de los barcos

Tras el tenso cruce que protagonizó ayer con el legislador kirchnerista Leandro Santoro, el diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias volvió a referirse a ese debate con el funcionario oficialista y publicó un mensaje en redes sociales donde además criticó al presidente Alberto Fernández por sus dichos en conferencia de prensa con su par de España, Pedro Sánchez. Ayer, el primer mandatario desató un escándalo internacional al afirmar: “Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos en los barcos de Europa”.

“Siguiendo el consejo de @SantoroLeandro le mandé un whatsapp a @alferdez pidiéndole que respetara el federalismo y el fallo de la Corte Suprema y no presentaran hoy el proyecto de superpoderes”, indicó Iglesia en Twitter y luego agregó: “Alberto me contestó: -Callate vos, que saliste de la selva! El camino es el diálogo”.

Siguiendo el consejo de @SantoroLeandro le mandé un whatsapp a @alferdez pidiéndole que respetara el federalismo y el fallo de la Corte Suprema y no presentaran hoy el proyecto de superpoderes.



Alberto me contestó:

-Callate vos, que saliste de la selva!



El camino es el diálogo — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) June 10, 2021

El mensaje de Iglesias llega en medio de las repercusiones internacionales que tuvo la frase del mandatario argentino, quien fue desmentido incluso desde México, donde advirtieron que esa sentencia no es del poeta y que en caso de sí existir una idea similar pronunciada en algún momento por el ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990, debería entenderse de manera irónica y no literal.

De hecho, para llevar un poco de calma, hoy el Presidente volvió a referirse al tema y quiso aclarar la confusión al escribir: “Quería que fuera una frase (Zamba) que hable de nosotros. Y de esta tierra que amamos (Latinoamérica) Y es mezcla de todos”. Litto Nebbia sintetiza mejor que yo el sentido real de mis palabras”. Antes, en otro posteo en redes, ya había pedido disculpas y aclarado que su intención no había sido la de ofender a alguien.

Ida y vuelta

Ayer en un programa de televisión del canal TN, Iglesias y Santoro discutieron en un debate acalorado en el que mientras el opositor criticaba a la gestión de Fernández por cómo manejó la pandemia el kirchnerista defendió las decisiones del Gobierno y mostró su apoyo.

“Estos muchachos decían que venían a arreglar todo, y que no iban a hablar de pasado y no hay día que no le echen de toda la culpa a la oposición”, dijo el diputado de PRO y continuó: “Hicieron un desastre. La Argentina está entre los países que peor manejaron la pandemia, entre los que más cerraron las escuelas, entre los que tuvieron una caída del PBI que fue más del doble de la que tuvo Brasil y 50% más de la que tuvo Chile y Uruguay, por nombrar solo a los vecinos”.

Por su parte Santoro respondió: “¡Llevaste gente con consignas berretas a movilizaciones masivas para que la gente se contagie! ¡Ahora que tenemos 80 mil muertos lo único que tenés para decir es que no tenemos la vacuna de Pfizer!”.

A continuación, aseguró: “La Argentina no es ni el peor país del mundo, ni el mejor país del mundo. Nosotros estamos resolviendo problemas en un contexto de mucha complejidad en una zona del mundo donde la cosa se ha puesto muy fea”.

LA NACION