En la previa del anuncio oficial sobre el resultado del canje de deuda con los acreedores privados, y mientras el Gobierno busca los votos que le faltan para aprobar la reforma judicial en la Cámara de Diputados, el presidente Alberto Fernández recibió en la quinta de Olivos a los gobernadores radicales de Jujuy, Gerardo Morales ; Mendoza, Rodolfo Suárez ; y Corrientes, Gustavo Valdés , con quienes "repasó la situación sanitaria en cada jurisdicción", según comunicaron desde Casa Rosada.

Durante el encuentro, del que también participó el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, se habló de "cuestiones puntuales de cada provincia", según un testigo comentó a LA NACION luego de la reunión, a la que calificó de "buena". Todo transcurrió sin menciones explícitas a la búsqueda de apoyos del oficialismo a la reforma judicial, aprobada en la madrugada del viernes por el Senado y con destino incierto en Diputados.

Es que a pesar del rechazo explícito de Juntos por el Cambio a la reforma impulsada por Balcarce 50, en el Gobierno no pierden las esperanzas de conseguir ayuda en el Congreso de algún mandatario provincial necesitado de fondos y apoyo, aunque más no sea por medio de la asistencia para lograr el quorum y poder iniciar la sesión, número que hoy no está garantizado. "La idea es que la oposición acepte el debate", comentaron ayer a LA NACION cerca del Presidente.

El sábado, Fernández anunció además el regreso de sus giras por el interior del país, suspendidas en junio por la pandemia, para fortalecer sus lazos con los mandatarios provinciales.

El Presidente recibió hoy en la quinta de Olivos a los tres gobernadores radicales. Crédito: Prensa Gobierno

Durante la reunión, los gobernadores pidieron "ayuda" en el reparto de los $120.000 millones prometidos a las provincias en concepto de ATN y créditos. También la disponibilidad de las partidas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses. Los gobernadores radicales se incluyen en el "ala dialoguista" de Juntos por el Cambio, lejos de los "halcones" que proponen un discusión frontal con el Poder Ejecutivo, y cercanos en sus posturas moderadas al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En relación al combate contra el coronavirus, los gobernadores radicales enfrentan realidades diferentes. Jujuy, por caso, tuvo un aumento significativo de casos, y ocupa el tercer lugar en cantidad de muertos en el país, solo superado por la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

Morales, ya recuperado del mismo virus, se expresó anoche en favor de la reapertura de comercios. "Le dije al Presidente y al conjunto de los gobernadores, que los comercios contagian menos que los bancos. No estoy pidiendo que se cierren. Pero, en verdad, los bancos y los supermercados contagian más que los comercios. Los protocolos que ha establecido la Cámara de Comercio y Servicios, por lo menos en Jujuy, son muy rigurosos", expresó el gobernador jujeño.

Mendoza tiene también un aumento de casos, mientras que Corrientes es de las provincias con menor número de contagios.