Dalia Ferreira, presidente de Trasnparencia Internacional, Maria Eugenia Estenssoro, periodista y exsenadora y María Luján Rey, diputada nacional, participaron de una conferencia organizada por Fopea

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de febrero de 2021 • 16:59

La presidenta de Transparencia Internacional Delia Ferreira, la periodista María Eugenia Estenssoro y la diputada nacional María Luján Rey (Juntos por el Cambio), expusieron hoy en un zoom organizado por Fopea (Foro de Periodismo Argentino) sobre el rol del periodismo en la lucha contra la corrupción.

"La prensa tiene un rol fundamental y por eso es importantísimo que ser periodista no sea solamente tener un micrófono sino un compromiso cívico muy importante", dijo durante su participación Estenssoro. La exsenadora de la Coalición Cívica destacó el rol del periodismo en la "salud de la democracia" y sobre todo el del periodismo de investigación citando a la investigación del caso Cuadernos de las coimas que publicó LA NACION. Consideró que este tipo de investigaciones permiten conocer la trama del poder en "sociedades tan complejas como la argentina".

Lujan Rey, madre de Lucas Menghini Rey fallecido en la tragedia de once, consideró que el periodismo tiene un gran desafío y una gran responsabilidad ya que debe ser una herramienta para que el ciudadano conozca lo que está sucediendo y su rol tiene que ver con el mensaje y la capacidad de "generar conciencia de que la corrupción mata".

"La corrupción no es sólo máquinas contando dólares, son los pibes de cromañón y los 52 muertos de la tragedia de once. Cuando hablamos de corrupción estamos hablando de los que murieron", afirmó Rey quien consideró que estas noticias deben dejar de ser graficadas con imágenes que hasta pueden ser "aspiracionales". "¿Quién no quiere tener una mansión? ¿O un lindo auto?", reflexiono la diputada bonaerense de Pro.

Rey criticó al presidente Alberto Fernández, quien dijo que no hay ningún delito en Argentina que diga "será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila" en referencia al escándalo de la vacunación vip, al considerar que este tipo de afirmaciones son peligrosas porque tratan de "naturalizar la corrupción y hacernos creer que todo da igual".

"El rol del periodismo es muy importante para fortalecer las bases, comunicar la verdad y hablar con datos. Estamos frente a quienes defienden que los presos por la tragedia son presos políticos y hablan de lawfare. El jefe de gabinete habla de que el vacunatorio vip es un invento de los medios", agregó la diputada quien consideró que la lucha contra la corrupción no es solo responsabilidad del periodismo sino de todos los ciudadanos y alertó sobre el daño del periodismo militante.

Por último, Dalia Ferreira señaló que el periodismo de investigación logra poner un tema en agenda e informar a la ciudadanía. La presidenta de Transparencia Internacional destacó la acción colectiva de periodistas citando varias investigaciones realizadas entre las cuales mencionó OpenLux, publicada por LA NACION. "Captar plenamente el fenómeno con periodistas en todo el mundo es la única forma de desenmarañar el proceso de gran corrupción que atraviesa el mundo". Además señaló que la corrupción, demostrado por una correlación estadísticamente relevante, afecta la libertad de prensa.

Conforme a los criterios de Más información