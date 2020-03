La Cámara de Diputados aprobó la reforma al régimen de jubilaciones de los jueces, proyecto que ahora tratará el Senado

El Foro de Estudio sobre la Administración de Justicia (Fores) advirtió que el proyecto de ley que avanza en el Congreso para modificar el régimen jubilatorio de los jueces es discriminatorio y "constituye una presión indebida sobre el Poder Judicial".

Fores, asociación civil destinada al fortalecimiento de la Justicia, dio a conocer una declaración en la que advirtió que "si bien nadie tiene derecho al mantenimiento de un determinado régimen legal y no existen razones para crear o mantener privilegio alguno respecto a los regímenes jubilatorios, no resulta adecuado que el Poder Ejecutivo, como autor del proyecto, no brinde razones que justifiquen por qué el proyecto de ley busca revisar las condiciones en las que podrán jubilarse jueces y diplomáticos, que son solamente dos de los muchos sectores con leyes previsionales distintas" del régimen general.

Según Fores, de sancionarse el proyecto tal como lo aprobó la Cámara de Diputados, podría afectarse la " independencia" de los jueces, "garantía fundamental para acceder a la defensa en juicio de la persona y de los derechos". La declaración lleva las firmas del presidente de Fores, Alfredo M. Vítolo, y el secretario, Marcelo Gobbi.

El documento sostuvo que también es "preocupante" que el proyecto elimine el " estado judicial" que permite convocar a jueces jubilados para cubrir vacantes. Consideró que esto agrava "la situación de vacancias" y genera "razonables dudas acerca de la continuidad de los casos más emblemáticos en los que se investigan hechos que constituyen graves actos de corrupción".

"La iniciativa del Poder Ejecutivo conspira contra la necesidad de que la sociedad recupere la confianza en el Poder Judicial, porque autoriza a presumir que la reforma persigue estimular la jubilación de un número sustancial de jueces y su reemplazo por conjueces propuestos por el actual Gobierno", afirmó el comunicado. Desde que la Casa Rosada informó que presentaría este proyecto, varios jueces y fiscales informaron que dejarían la Justicia. Hoy, el Poder Ejecutivo aceptó las renuncias de cinco jueces.

"El sistema constitucional de nombramiento de jueces es incompatible con cualquier renovación masiva de éstos", afirmó Fores, que sostuvo además que los jueces, de su lado, "deben afrontar el desafío de garantizar a la población que efectivamente son y serán independientes, cualquiera sea la suerte de la iniciativa".