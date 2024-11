Francisco Paoltroni cuestionó la estrategia del Gobierno de polarizar con Cristina Kirchner: “Se los va a masticar de a uno”

El senador nacional Francisco Paoltroni criticó a la administración de Javier Milei este martes por polarizar con la expresidenta Cristina Kirchner, en medio de las trabas en el Congreso para aprobar la ley de “ficha limpia” que podría inhabilitar a la exmandataria por tener condena en segunda instancia por corrupción en la causa Vialidad. “Se los va a masticar de a uno”, advirtió el legislador que en agosto fue expulsado del bloque de La Libertad Avanza por oponerse al pliego del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema.

“El Gobierno ha elegido una estrategia en frente de todos. Salvarla a Cristina de la ficha limpia y de la condena final, que juegue en las próximas elecciones y polarizar contra ella, y eliminar todo lo que está en el medio. Te la bajan a [la excanciller Diana] Mondino y [a la vicepresidenta Victoria] Villarruel y te suben a [Lilia] Lemoine y al Gordo Dan (Daniel Parisini). Son las decisiones del triángulo de hierro”, indicó Paoltroni en diálogo con Radio 10, crítico con la primera línea de Milei, que integra su hermana, Karina, y el principal asesor presidencial, Santiago Caputo.

Y es que la administración mileísta mantiene una estrategia de polarización política para con Cristina Kirchner, luego de los varios cruces en redes sociales y dardos en discursos entre ambos. Por su parte, la expresidenta utiliza varias de sus discursos en público para criticar las medidas económicas y sociales de la gestión.

En ese marco, Paoltroni advirtió sobre esta estrategia . “Si se va a polarizar con Cristina, corremos el riesgo de que gane. El Gobierno la eligió para jugar. ¿Querés que te cuente lo que pasó en 2019? Piensan que la abuela no tiene dientes y se los va a masticar de a uno. Puede ganar la provincia de Buenos Aires, germinó talibanes en todo el territorio”, aseguró.

En otro tramo de la entrevista, el senador por Formosa aseguró que el oficialismo no impulsa el proyecto de ficha limpia para que la expresidenta pueda competir en las elecciones legislativas de 2025. “El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, levantó la sesión, ¿con qué sentido?”, achacó. En tanto, aseguró que el Presidente cargó contra Villarruel al decir que está cerca de “la casta” porque “todo el que tiene un poquito de brillo, molesta”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Natacha Pisarenko - AP

Tras esto, Paoltroni defendió a la vicepresidenta y dijo que “no quiere voltear” a Milei. “No hay nadie más comprometida que Villarruel, que se puso el Senado al hombro, sacamos todas las leyes del Ejecutivo. No sé si en la Casa Rosada están al tanto de todas las cosas que se han hecho y logrado en el Senado. Ella jamás manifestó una intención política de nada, pero ven fantasmas por todos lados. A mí me echaron de LLA por lo de Lijo y yo he defendido la Ley Bases y el paquete fiscal, y el juez no entraba en el contrato de la alianza, pero me echaron del bloque. Parece que la libertad no es tan libre, hay muchas contradicciones”, aseveró.

Aprovechó también para criticar al tuitero libertario Parisini -conocido como Gordo Dan-, que encabezó el lanzamiento de Las fuerzas del Cielo como el “brazo armado” de LLA, algo que causó polémica en el arco político. “Es otro disparate, son unos impresentables. El Gordo Dan es un estafador moral, recontra privilegiado de lo más casta de Santiago del Estero. Vienen a hablar de la casta. Nunca visto que [el jefe de Gabinete] Guillermo Francos respalde a un tuitero impresentable y las baje a Mondino y a Villarruel. ¿Dónde se ha visto este disparate? No creo que haya mucho antecedente de subir tuiteros y bajar al vicepresidente”, insistió Paoltroni.

LA NACION