Franco Rinaldi, tras el accidente: “A veces me canso de volver a empezar”

Luego de que el excandidato a diputado Franco Rinaldi sufriera la semana pasada un accidente, que le provocó una fractura de rodilla, fue operado con éxito y este domingo dio detalles sobre su evolución y aclaró algunas cuestiones sobre el trastorno que afecta su cuerpo.

“En pocas semanas tuve que enfrentar dos tests que me pone la vida en los que, pienso, tuve poco que ver, pero que me ponen a prueba”, comenzó un hilo de Twitter el también consultor aeronáutico.

Rápidamente, esta red social se llenó de mensajes de apoyo para el politólogo, que le expresaron aliento y auguraron por su pronta recuperación.

“Agradezco especialmente a todo el personal de la Clínica Zabala y al equipo quirúrgico que, con muy pocas horas de preparación, realizó una intervención quirúrgica compleja y desafiante. Ahora comienza mi tarea de rehabilitación para volver a la normalidad lo antes posible”, expresó Rinaldi.

Saludos, en pocas semanas tuve que enfrentar dos tests que me pone la vida en los que pienso tuve poco que ver, pero que me ponen a prueba. Es impresionante la cantidad de afecto y saludos que estoy recibiendo desde el martes a la noche. Muchas gracias a todos! — Franco Rinaldi (@FrancoVRinaldi) June 26, 2022

El excandidato a diputado relató cómo fue el episodio que derivó en su lesión, minutos antes de ingresar a un programa de televisión: “Fue un accidente como tuve cientos en mi vida en el cual alguien con la mejor buena voluntad quiere ayudarme y un error mínimo, casi una fatalidad, me cuesta muy caro”, describió.

Según destacó, nadie tuvo intención de lastimarlo. “Mi descenso del auto había sido totalmente normal y sin inconvenientes. El accidente sucedió en la puerta de A24. Insisto, estos eventos desafortunados me pasaron muchas veces y seguramente habrá más en el futuro”.

A pesar de que siempre busca salir adelante, Rinaldi se refirió también al trastorno de osteogénesis imperfecta. “No hace mucho un médico del Italiano después de sacarme un yeso por una fractura en la mano, me dijo: nos vemos en tu próxima fractura. La fuerza consiste en la voluntad de luchar y recuperarse. Por eso me siento fuerte. Sin embargo, a veces estoy cansado de volver a empezar”, expresó.

Y agregó: “También deseo aclarar que yo no tengo un cuidador y no circulo con alguien todo el tiempo. Tampoco es verdad que si me tocan me fracturo. Es una exageración que aún cuando esté cargada de buena leche no me sirve y no me reconforta que se diga públicamente algo que además es falso”.

El martes pasado, el consultor aeronáutico se disponía a participar de “Viviana con Vos”, por A24, pero no alcanzó a entrar al canal, porque se cayó de su silla de ruedas.

La conductora se enteró en vivo y pidió que envíen una cámara hasta el lugar. “Queremos saber lo que pasó. Espero que no sea grave. Tuvo un accidente en la puerta del canal, vino sin ayuda, sin colaboración. Estamos atentos, lo más importante es lo que pase con Franco Rinaldi”, dijo Canosa, que lo esperaba al aire.