Francos confirmó que el Gobierno busca un nuevo acuerdo con el FMI: “Lo vamos a intentar”

Escuchar

Activo de vuelta en sus funciones tras el malestar que lo tuvo internado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este martes que el gobierno de Javier Milei busca un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, ponderó el gesto que tuvieron desde el organismo al correr de las negociaciones con la Argentina al chileno Rodrigo Valdés, que había sido tildado de “izquierdista” por el mandatario local, y reemplazarlo por Luis Cubeddu.

Consultado en Cadena 3 Rosario sobre si esta administración buscaba otro pacto con el FMI luego de aquel sellado durante la administración de Mauricio Macri y renegociado durante la precedente, de Alberto Fernández, Francos indicó: “Siempre el gobierno nacional tiene la intención de llegar a mejores entendimientos con el FMI. Ha habido algunas decisiones del Fondo en estos últimos días que demuestran también la intención que tienen de buscar un mejor diálogo con la Argentina. Así que ellos reconocen el esfuerzo que está haciendo el país por encausarse, de modo que nosotros somos optimistas en esto y lo vamos a intentar por los distintos medios”.

El entendimiento con el organismo internacional genera, desde que fue tomado por la gestión macrista, fuertes diferencias con la oposición, que incluso le reclama al actual ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, ser uno de los responsables de esa operatoria, que se hizo por un monto récord. Hasta en la campaña, Milei aseguró que iba a hacer un ajuste más grande que aquel que el FMI pedía a la Argentina y así fue, por lo que el país cumplió las metas y mejoró las idas y vueltas con la entidad. Sin embargo, hubo chispazos con Valdés. El Presidente lo acusaba de haber sido concesivo con Sergio Massa cuando era titular del Palacio de Hacienda. Tal fue la escalada, que ahora el interlocutor será Cubeddu, lo que entusiasma al Gobierno para un nuevo pacto, pese a que hay actores que consideran que las exigencias del Fondo no se moverán pese al cambio de persona.

Presupuesto y gobernadores

Luego de que Milei fuera al Congreso a presentar el Presupuesto 2025, Francos defendió la utilización de la cadena nacional pese a la caída del rating que se dio por la alocución del mandatario. Seguro de que el método fue “acertado”, Francos justificó: “Cuando más información llegue a la gente, al pueblo, sobre lo que piensa el Gobierno sobre el Presupuesto y la necesidad de tener equilibrio fiscal... Esto implica un enorme cambio cultural en el manejo de los asuntos públicos en la Argentina y desde primer momento la Presidencia de Milei ha sido ostensiblemente transparente en el manejo de las cuentas públicas”.

Convencido de que el Gobierno debe seguir “mostrando transparencia” y también su vocación por mantener las cuentas equilibradas, el líder de los ministros marcó que esto repercutirá de forma positiva en la economía. “Nosotros somos optimistas, igual que los mercados. Estamos esperando una reacción muy positiva y esto va a generar el crecimiento de la economía el año que viene ”, aseguró Francos, que basó en esto la explicación para el 5% de crecimiento que pronosticaron para 2025 en ese esquema que ingresó ya a la Cámara de Diputados. “Las variantes que tiene el Presupuesto, de crecimiento de 5% del PBI para el año próximo, son indicativas del optimismo que tiene el Gobierno de lo que va a pasar en los próximos meses”, insistió.

El jefe de Gabinete, que se reunió ayer con los gobernadores dialoguistas, descartó que la reunión haya sido tensa, pese a que Milei les pidió durante su exposición hacer un ajuste de US$60.000 millones en las provincias. Es que después, tanto él como el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, le bajaron el tono a esa cifra durante el encuentro que tuvo a los mandatarios en su mayoría conectados de manera virtual.

Reunión de Francos y Caputo con los gobernadores

“Fue una conversación muy madura, muy seria”, sostuvo Francos, que admitió “diferencias de opinión” sobre la suma que mencionó Milei. “Como dijeron los gobernadores, en general tienen presupuestos en equilibrio, con lo cual no creo que sea un problema llegar a un acuerdo sobre distintos puntos”, planteó el funcionario, en relación con las obras públicas (sobre las que ya hay entendimientos firmados) y las cajas de jubilaciones (una conversación más tortuosa). Asimismo reconoció que la conformación del comité derivado del Pacto de Mayo viene con “algunas dificultades” , pero que se pondrá a trabajar para eso.

Un tema todavía no definido es el de la coparticipación con la ciudad de Buenos Aires que, según Francos, se terminará de ajustar cuando la Corte Suprema de Justicia emita un fallo definitivo, ya que se basó en que el máximo tribunal determinó que los fondos deben llegar a territorio capitalino por goteo, pero a través de un recurso de amparo.

“Cuando se toqueteó el sistema, que lo hizo el expresidente Fernández, que para beneficiar a la provincia de Buenos Aires perjudicó a la ciudad de Buenos Aires, se generó un problema que tramita en la Corte Suprema. La Nación cumplió, está cumpliendo con la resolución de la Corte, es una resolución no definitiva. Como no es definitiva, la está cumpliendo hasta tanto resuelva la Corte definitivamente. Pero la está cumpliendo. Una vez que se resuelva definitivamente, se tomarán las medidas para incorporarlo al goteo que se reclama”, adelantó.

Los radicales y el fútbol

Por otra parte, Francos denostó el accionar de la Convención Radical, presidida por Gastón Manes, que decidió suspender de forma preventiva a los integrantes del bloque en Diputados que fueron a fotografiarse con Milei a la Casa Rosada y luego votaron a favor del veto a las jubilaciones. “Yo siempre pensé que el radicalismo era un partido democrático, o sea... No quiero introducirme en disposiciones del partido, pero me parece que condicionar de una manera autoritaria el voto de sus representantes no es democrático”, manifestó.

Los diputados radicales Luis Picat, José Tournier, Pablo Cervi, Mariano Campero y Martín Arjol, que cambiaron su voto en la reforma jubilatoria, junto al presidente Javier Milei y funcionarios del gabinete

En tanto, también fue contra el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por oponerse a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). “El Gobierno tiene absolutamente claro el tema de las SAD como un mecanismo para que los clubes de fútbol tengan mayores ingresos. Hay muchos inversores internacionales que miran al fútbol argentino como una enorme posibilidad y, si no somos capaces de aprovechar este momento, es una lástima. El que se oponga, que se oponga. Pero la legislación la maneja el Estado nacional, no una asociación deportiva”, sentenció.

LA NACION