Francos cuestionó los “inapropiados” dichos de Abdala tras la polémica por sus 20 asesores

Escuchar

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió hoy a la polémica desatada tras las declaraciones del senador y presidente provisional de la Cámara de Senadores, Bartolomé Abdala, quien admitió que tenía muchos de sus asesores en San Luis para apuntalar su carrera a la gobernación. “Me parece absolutamente inapropiado el comentario”, aseguró el funcionario.

“El hecho que me parece que molesta fundamentalmente es que tenga una cantidad de asesores en la provincia de San Luis. Eso sí, me parece que no corresponde”, marcó el jefe Gabinete, en diálogo con Radio Mitre. “No digo que no pueda tener ninguno, porque un senador necesita alguno trabajando con él allí, ya que en definitiva representa a la provincia”, agregó.

“Lo que no me pareció, al igual que a la opinión pública, es tener esa gran cantidad de asesores en San Luis, lo que no se corresponde con las necesidades de un senador. Y como lo expresó, además, tiene más que ver con su campaña política y yo creo que las campañas políticas no se pueden hacer con fondos públicos” , sentenció Francos.

Y en esa misma línea remató: “Creo que el senador tendrá que rectificar esta posición. Me parece que ha sido una equivocación sin duda”.

En otro tramo de la entrevista, el funcionario habló sobre el conflicto gremial aeronáutico que derivó en un paro este viernes en las terminales de Ezeiza y Aeroparque, que afectó a más de 16.000 pasajeros, según informó Aerolíneas Argentinas.

“Si Aerolíneas no está prestando un buen servicio, se va a terminar perjudicando a sus funcionarios y pilotos porque van a aparecer otras líneas que prestan esos destinos y va a quedar un mercado más chico para ellos. Hay muchas firmas interesadas en el mundo en Aerolíneas Argentinas, con lo cual, creo que ese es un paso que el gobierno va a acelerar todo lo que pueda”, advirtió Francos.

“Hay muchas empresas de capitales extranjeros que quieren hacerse cargo de Aerolíneas argentinas porque entienden que bien administrado y gestionada es un buen negocio”, sostuvo el jefe de Gabinete en relación con el futuro de la aerolínea de bandera que en lo que va del año ya cerró un segundo retiro voluntario al que se suscribieron 850 empleados.

“Me parece que hay que acelerar los procesos de privatización, además de lo que habíamos hecho de liberar las rutas aéreas. Los trabajadores de Aerolíneas y los pilotos están caminando en el sentido equivocado. Se están equivocando al no cumplir con la prestación de un servicio público básico”, apuntó.

“Cuando hay problemas, hay que buscar soluciones y creo que si estamos condenando a la gente a esta situación que se vivió el viernes donde mucha gente no pudo llegar a sus destinos, me parece que hay que buscar mecanismo alternativo”, resaltó Francos.

Por otro lado, el jefe de Gabinete cuestionó en duros términos el texto de ocho páginas difundido por la exmandataria Cristina Kirchner en el que criticó la gestión económica del Gobierno e insistió con que en una economía bimonetaria como la Argentina, la inflación está atada a los movimientos del dólar. La exvicepresidenta también se quejó de que el país “está caro” y aseguró que no existen los fondos para pagar la deuda externa.

“Es un poco ridículo que alguien que ha destrozado la economía argentina durante 20 años quiera discutir sobre el tema con quien está tratando de corregir esos errores”, consideró Francos sobre el texto titulado: “Es la economía bimonetaria, estúpido”.

En esa línea, Francos respaldo el descargo del presidente Javier Milei, quien no solo protagonizó ayer un fuerte intercambio por la red social X donde cruzó a la exmandataria sino que también luego le contestó durante su disertación en la 45° Convención Anual de Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Mendoza. “Me pareció muy bien que el presidente le contesté porque ha dicho cosas si hacerse cargo de nada como si fuera la campeona de la economía”, concluyó al respecto.

LA NACION

Temas Guillermo Francos