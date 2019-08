Rogelio Frigerio brinda una conferencia de prensa junto al secretario de Vivienda, Ivan Kerr

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de agosto de 2019 • 16:39

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, brindó una conferencia de prensa sobre los créditos hipotecarios y la organización del Gobierno durante la crisis.

Consultado por la prensa en el lugar sobre la ausencia, en la conferencia de prensa, del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, Frigerio dijo: "No tengo información para darle sobre una posible renuncia del ministro de Hacienda. Estuvo trabajando esta mañana con el equipo".

Sobre posibles cambios de Gabinete, que en los últimos días fueron negados por el Gobierno, dijo: "Estamos trabajando sobre la suba de los bienes de la canasta familiar. El Presidente está al frente y tratando de controlar el tema. No tengo información sobre esos cambios de Gabinete", sostuvo. Ante la insistencia de los periodistas en el lugar expresó: "No tengo nada para decir, porque no tengo ninguna información".

Luego añadió: "Todos los días hay medidas de gobierno, como las que anunciamos hoy. De acá al 10 de diciembre seguiremos anunciando medidas para aliviar a los que más sufren".

"Nosotros tenemos la mayor apertura para trabajar todos los temas. Estamos abiertos a consensuar todos los puntos posibles con los que no forman parte de Juntos por el Cambio", dijo.

Créditos UVA

"Como acaba de anunciar el Presidente en redes, el Gobierno tomó la decisión dentro del paquete de medidas de ayer, que no haya más aumentos en los créditos hipotecarios en UVA de acá a fin de año. Esto alcanza a 100 mil personas con viviendas valuadas en hasta 140 mil UVAS. Y se suma también a las propuestas que tomamos hace algunas semanas, respecto a la compensación de la diferencia entre el salario, el CVS y el UVA para los créditos Procrear y también los créditos UVA. Esto también se suma a lo de los seguros también", dijo Frigerio.

Y aclaró: "Esto es para todos los créditos hipotecarios. No para otros créditos UVA".

"De 114 mil créditos hipotecarios de UVA, el 67% están en el Banco Nación", agregó Kerr. "Vamos a adelantar los fondos a los bancos para que la cuota ya venga con los fondos para descontarlo", informó.

Frigerio señaló: "Los Procrear ya tienen un seguro que los protege ante estos saltos. Hay un mecanismo que consume una parte mínima de la cuota y genera tranquilidad. Probablemente tengamos uno o dos meses con la inflación más alta por la depreciación de la moneda", dijo.

Noticia en desarrollo