Fuera de protocolo: Macri se "escapó" para comprar un vino de $700 en Mendoza

El presidente pisó tierra mendocina y antes de ir al acto oficial para inaugurar una ruta, sorprendió a los vecinos del centro malargüino con la compra de un Malbec.

En su paso por la tierra del sol y del buen vino, el presidente Mauricio Macri se salió del protocolo. Así, antes de ir al acto oficial en Mendoza, para inaugurar el nuevo tramo de la ruta 40, se "escapó" a un negocio de Malargüe, en el sur provincial, para comprarle un regalo a su familia: una botella de Malbec, de una reconocida bodega del Valle de Uco, que le costó 700 pesos. Fue una verdadera sorpresa para los lugareños, al ver el auto oficial recorriendo las calles céntricas, con el mandatario a bordo.

"No me lo esperaba, aún estamos sorprendidos. Le recomendé un Malbec de la bodega Atamisque y me lo pagó en efectivo. Charlamos un rato y le conté los lugares recomendables para visitar en el departamento. Que nos haya elegido fue muy emocionante", contó Ana Partuzzi, propietaria de la vinoteca 5th Avenue, una pyme familiar ubicada en calle Villegas, a metros de la avenida San Martín.

La comerciante se mostró orgullosa de la visita y aseguró además que le dio un par de sugerencias al Presidente para potenciar y mejorar la zona. "Le dije que lo ideal sería abrir el aeropuerto para que llegue más turismo para que crezca el departamento", indicó la mujer, quien destacó el movimiento en la comuna por las vacaciones, sobre todo de brasileños que se llevan los vinos de alta gama.

El presidente se fue de la vinoteca con varias recomendaciones para potenciar el turismo en el sur mendocino.

Luego de la inesperada visita, que permitió algunas fotos con los vecinos, el Presidente emprendió el regreso hacia el lugar de la inauguración de la nueva ruta que une las localidades de Pareditas, en San Carlos, y El Sosneado, en San Rafael. Luego, fue el turno de viajar a la capital provincial para comandar un acto político con los candidatos de Juntos por el Cambio para las PASO del 11 de agosto, liderados por el gobernador y titular de la UCR nacional, Alfredo Cornejo.