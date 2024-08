Fuerte crítica de Carrió a Milei por el accionar de la policía en una marcha de jubilados

Escuchar

Luego de que la Policía Federal tirara este miércoles gas pimienta a manifestantes, entre los que se encontraban jubilados, en una marcha en protesta por el veto del presidente Javier Milei a la ley de aumento de las jubilaciones aprobada en el Senado, la fundadora de la Coalición Cívica (CC-ARI), Elisa Carrió, se expresó en contra de la situación. “Tirarle gases lacrimógenos a personas de 80 años es una actuación impúdica y obscena del aparato coactivo del estado nacional”, sostuvo.

En una publicación que realizó a través de su cuenta de X, la líder de la Coalición Cívica consideró se trató de un accionar “inútil, innecesario y miserable”. La marcha fue encabezada por más de 35 organizaciones de jubilados y organizaciones sindicales y partidarias, entre las que se encontraba el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) y Unión por la Patria (UP), quienes suelen manifestarse desde el Congreso hasta Plaza de Mayo.

Tirarle gases lacrimógenos a personas de 80 años es una actuación impúdica y obscena del aparato coactivo del estado nacional. Inútil, innecesario y miserable.



Lo vi en direccto por @lanacionmas @luisnovaresio — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 28, 2024

Las protestas iniciaron luego de que Milei anunciara que vetaría de forma total la Ley de Movilidad Jubilatoria que fue sancionada en Diputados y el Senado, que promueve el aumento de las jubilaciones con actualizaciones trimestrales. La iniciativa se sancionó la semana pasada en la Cámara alta, con 61 votos a favor y ocho en contra. Tras su aprobación, el jefe de Estado afirmó que tomaría la decisión. Sin embargo, diputados referentes de la Coalición Cívica, el radicalismo y el kirchnerismo indicaron que insistirían en la sanción de la ley.

“Todos los miércoles aquí hay una manifestación de jubilados. La misma Policía ya tiene armado un protocolo donde los acompaña, dan toda la vuelta al Congreso y se movilizan. No sé qué pasó. Todos los miércoles hay una movilización y nunca hay ningún problema. Con Nicolás [Del Caño] y otros diputados hemos acompañado siempre con total orden. Hoy hay una movilización más grande y me parece que lo que hubo fue una decisión de la Policía de tomar una actitud distinta de la que tiene todos los miércoles”, sostuvo Germán Martínez (UP), quien se retiró de las reuniones de comisiones junto a Nicolás del Caño (FIT), y dialogó con LN+.

Por su parte, Del Caño acompañó el reclamo del legislador peronista: “Acá está la Policía Federal, cuando siempre está la Policía de la Ciudad. Ahora vino la Federal porque hay una movilización contra el veto anunciado por el Presidente ante la ley jubilatoria que ya salió en las dos cámaras. Estábamos en la comisión. Apenas nos avisaron, bajamos con el diputado Martínez para tratar de que no repriman a los jubilados. No puede ser. Están siempre movilizados y tienen el derecho a movilizarse a Plaza de Mayo”.

En cuanto a la postura de Carrió, se trata de la tercera vez que se pronuncia en contra de la decisión de Javier Milei y el apoyo del expresidente Mauricio Macri. Este lunes, escribió en la misma red social: “Vivan los ricos, los Caputo y compañía. Mueran los viejos que aportamos toda la vida. Gracias Javier y Mauricio. Dejen de Mentir” y; en el final de la semana pasada, la fundadora de la Coalición Cívica también había criticado la posición de ambos: “Adivina adivinador, quién es más cruel con los viejos y los niños, Javier o Mauricio. No sé, pero del cielo esto no viene”.

