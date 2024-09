Fuerte cruce entre Silvia Lospennato y Vanesa Siley por el uso de la palabra en Diputados: “¡Callate la boca!”

Escuchar

En el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y Asuntos Constitucionales, donde se debatió la creación de una comisión investigadora sobre la visita de diputados oficialistas a represores en Ezeiza, las legisladora Silvia Lospennato y Vanesa Siley mantuvieron un fuerte entredicho que incluyó chicanas, burlas y gritos tanto suyos como de otros integrantes del Congreso. Mientras Siley exponía sobre la materia en cuestión, podía escucharse la voz de Lospennato por lo bajo, lo que ofuscó a la legisladora de la bancada peronista “¿Quiere hacer su derecho a uso de la radio abierta?”, lanzó Siley con ironía. La diputada del Pro, que pensó era un ofrecimiento genuino, tomó la palabra y se produjo un tenso intercambio verbal que siguió con corte de micrófono y agresiones.

“Usted se comporta de una manera muy infantil”, dijo la legisladora de UxP antes de que la titular de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento la relevara en el uso de la palabra. “Sí, gracias por darme la interrupción. La verdad es que...”, comenzó poder decir Lospennato ante una Vanesa Siley confundida, que expresa antes de que le corten el micrófono: “¿De qué interrupción? Yo no...”. “Gracias por darme la interrupción. Usted me dijo si quería hablar. Y sí, quiero hablar”, insistió nuevamente Lospennato, que tenía a su lado a María Eugenia Vidal, también diputada del Pro y vicepresidenta 1° Comisión de Asuntos Constitucionales.

“¡No me corte la palabra, presidenta! ¡No me corte la palabra! ¡Está muy equivocada!”, vociferó desde lo lejos Siley. “Pero usted me la ofreció”, repitió la legisladora del Pro una y otra vez. Llegó hasta a pedirle confirmación al resto de los diputados de que la diputada de Unión por la Patria le había hecho tal ofrecimiento. A medida que pasan los segundos, la discusión no solo fue elevando su agresividad. Ambas legisladoras subieran asimismo el tono. “¿Qué pasó? ¿Usted se arrepintió de lo que dijo? Me acaba de decir, ‘quiere hacer uso de la palabra, la radio que usted tiene’. Le dije que sí”, gritó Lospennato.

