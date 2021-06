Fuerte cruce entre Victoria Tolosa Paz y Laura Rodríguez Machado

Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y concejala en La Plata por el Frente de Todos, se cruzó duramente con la senadora de Juntos por el Cambio Laura Rodríguez Machado en el programa A dos voces, por TN, en un debate en el que conversaron sobre los manejos políticos y económicos de ambos partidos.

La primera en tener la palabra fue Tolosa Paz, quien comenzó su exposición apuntando contra los economistas Martín Lousteau y Carlos Melconian, quienes habían estado en el canal. “Fueron partícipes necesarios del fracaso económico del gobierno de Mauricio Macri, entonces escucharlos causa un poco de impresión. Tienen recetas mágicas, pero han gobernado durante 4 años y dejaron esta bomba”.

En ese sentido, puso el ojo sobre la oposición y sentenció que “el único cambio que le propone Cambiemos a la sociedad es el cambio de domicilio de Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, que no se sabe electoralmente dónde van a estar”, si en la provincia o en la ciudad de Buenos Aires. Además, planteó: “Nos exigen un plan económico, que lo tenemos muy claro y que está desarrollado en el presupuesto nacional y en cada una de las medidas que toma nuestro Presidente. Pero los que no tienen claro hacia adónde ir son la propia alianza de Cambiemos, votando algunos una ley y otros negándose rotundamente”. Esto lo dijo en referencia a la Ley de Zonas Frías, que cuenta con el apoyo del mendocino Alfredo Cornejo o el cordobés Mario Negri, lo que -según señaló- deja al descubierto “las contradicciones de Cambiemos”. Ahí fue que disparó contra Rodríguez Machado por estar en contra de la ley, y encendió el debate. Según sostuvo, su voto perjudica a “los sectores más desprotegidos, quienes no pueden seguir soportando un tarifazo del 1300% como dejó Mauricio Macri”.

A lo largo del programa, la senadora de Juntos por el Cambio enfatizó varias veces que “el relato K” se centra en atacar a la oposición, y explicó qué es lo que no comparte de la medida. Para ella, “debería haber subsidios para quienes no puedan pagar, pero no para las zonas geográficas”. Entonces, argumentó: “No nos creamos que cuando decimos que va a haber subsidios es porque nadie los paga. Lo que pasa es que quienes pagan esas disminuciones son quienes no tienen gas, quienes también, con sus impuestos, contribuyen a ese gran fondo”. Y agregó: “La gente ha padecido tremendamente las desigualdades, mientras en Puerto Madero se pagaba la electricidad a cero pesos o poco para calentar a sus perritos caniches, en el interior no teníamos gas natural ni licuado”.

De esta manera, consideró que se trata de una maniobra de “politiquería” donde las ventajas se aplican “a las grandes zonas donde están los votos y no a la gente que lo necesita”. Ante esto, Tolosa Paz sostuvo que “no es un proyecto de ley que se dedique a juntar votos”, sino que busca alcanzar una “mayor inclusión”, por lo que -detalló- “el 50% de los departamentos y localidades que han sido beneficiadas están gobernadas por Cambiemos”.

El debate fue subiendo en tensión, y Rodríguez Machado disparó: “Es pura crítica. Dirigís la ‘Mesa del hambre’ en un país donde tu gobierno ha generado muchísimos más pobres y ni sabemos lo que hace la ‘Mesa del hambre’. Los argentinos no saben qué hace ahí Marcelo Tinelli o Narda Lepes”. Ahí la legisladora planteó que la política debería hacer “gestos”; entonces, dirigiéndose a Tolosa Paz, dijo: “Sos funcionaria nacional y concejal”. “Ad honorem”, interrumpió la oficialista, a lo que la senadora retrucó: “Renunciaste al sueldo de concejal porque es el más bajo: 130 mil pesos, el otro son 300. Muy solidario lo tuyo. Muy progre”. Además, más adelante, sentenció: “No se puede estar en misa y procesión. No debe salir bien ninguna de las dos”.

Sobre la acusación del salario, Tolosa Paz aclaró: “No hay un secretario nacional en el Gobierno que cobre 300 mil pesos y sí es cierto que el compromiso que asumí desde el día que me votaron en la ciudad de La Plata es seguir siendo concejal, ad honorem”. A su vez, al hablar acerca de la pobreza, la oficialista destacó que muchos diputados de Cambiemos, especialmente del radicalismo, acompañan muchas medidas, y sentenció: “Palomas y halcones pareciera que no se ponen de acuerdo, pero nosotros seguimos avanzando en lo que vinimos a hacer: proteger el bolsillo de los argentinos”. Así, dijo que recibieron la Argentina “con niveles de pobreza e indigencia insoportables”, los cuales fueron potenciados por la pandemia. “Fuimos a los sectores más desprotegidos, no a ajustar sino a extenderles el brazo del Estado porque nos hacemos cargo de la situación social en toda la Argentina”.

Ante eso, Rodríguez Machado salió a criticarla por “la presión fiscal del Gobierno contra los sectores humildes, las pymes y contra las grandes empresas”. Y lanzó: “Ideológicamente, les parece que tienen que perseguirlas”. “Somos peronistas, jamás perseguimos a las empresas”, respondió entonces la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. También explicó que lo que busca el Gobierno es alcanzar “una matriz impositiva donde los que más tienen sean los que más paguen” porque “el fisco necesita recuperar capacidad para seguir redistribuyendo”, y destacó que “los empresarios en la Argentina de hoy siguen invirtiendo”. Irónica, Rodríguez Machado apuntó: “No sé dónde vive, las empresas se están yendo del país y están cerrando. La gente ya no cree el discurso del kirchnerismo”.

Además, la opositora cuestionó que, para el Gobierno, “la culpa siempre la tiene Macri o la pandemia”, pero que ellos no asumen sus errores. “ ¿Gestos políticos? Cero. En el sector público no se bajaron un centavo, pero distribuyen la plata de las grandes empresas, les encanta. Distribuyan lo que cobran”, lanzó enojada. Tolosa Paz, por su parte, aclaró que, si bien tienen políticas para contribuir a los más perjudicados, lo que hacen, “por supuesto, es insuficiente” por el contexto que vive el país por el coronavirus. Y siguió: “Los sectores dañados se reconstruyen si hacemos lo que venimos a hacer: vacunar, vacunar, vacunar; en un tiempo donde Cambiemos también quiso hacer política con el plan de vacunación. Los sectores se van a reconstruir a fuerza de un Estado que está presente”. Furiosa, Rodríguez Machado señaló que “la Argentina es uno de los países que peor gestión hizo de la pandemia” y recordó el escándalo del vacunatorio vip: “Vacunar, vacunar... a los amigos”.

Sumado a esto, criticó la prohibición de la exportación de la carne. “En el 2012 tomaron esto como una solución y fracasó: fundieron a los frigoríficos y aumentó la carne igual. Vuelve la misma receta”, recordó. De todos modos, Tolosa Paz explicó que decidieron hacerlo para “garantizarle la mesa a los argentinos”, cuestión que destacó como prioritaria. “Tenemos un presidente que cuida el bolsillo, la recomposición del salario, el cuadro tarifario y la canasta básica del alimento con medidas concretas, aunque insuficientes porque nadie quiere que la inflación siga en este sendero. Háganse cargo de la deuda que dejaron”, dijo. Y la opositora respondió: “Era para pagar la deuda de ustedes. Todos sabemos que el kirchnerismo le dejó un país en default a Macri y tuvimos que levantar ese país”.

Finalizado el debate, ambas tuvieron 30 segundos para resumir sus ideas. Nuevamente, quien comenzó fue Tolosa Paz: “Por más de que digan lo que digan los hombres y mujeres de Cambiemos, la sociedad en su conjunto sabe que lo que prometimos en campaña ha sido cumplido por nuestro Presidente, incluso en pandemia. El Estado vuelve a tener una preponderancia importante, pero no es asistencialista. Mira a su sector productivo y lo sigue potenciando para que las inversiones aparezcan”.

A su turno, la opositora concluyó: “Al kirchnerismo le encanta hablar de Macri y de Cambiemos porque tienen supuestamente a quién echarle la culpa sin hacerse cargo de los propios errores. La gente quiere realidad, y la realidad es que el país está al borde del abismo y que estamos en la peor crisis económica”.

