Fuerte reclamo de la fuerza de Elisa Carrió a la Corte Suprema: "Debe salir de su letargo y poner límite a los atropellos institucionales" Crédito: Manuel Cortina

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de septiembre de 2020 • 09:59

El presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, le reclamó hoy a la Corte Suprema de Justicia que "salga de su letargo" y "ponga límites a los atropellos institucionales" del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

"La Corte Suprema debe salir de su letargo, cumplir con su rol y poner límite a los atropellos institucionales", escribió Ferraro en su cuenta de Twitter.

La semana pasada, la líder de la CC-ARI, Elisa Carrió, le había pedido al máximo tribunal del país que mantenga a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que el oficialismo quiere correr de sus cargos.

"La Corte Suprema tiene la obligación constitucional, pero también el mandato ético, de poner límites al avasallamiento que ejerce el gobierno sobre jueces y opositores", remarcó anoche la diputada nacional Paula Oliveto (Juntos por el Cambio), una de las espadas de Carrió en la Cámara baja. Y agregó: "Si así no lo hicieran, no honrarían la historia y el pueblo no podría defenderlos cuando vayan por ellos".

Días atrás, el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, confirmó que el máximo tribunal se pronunciará sobre el traslado de jueces que propuso el oficialismo. La Corte va a dar lugar a la apelación por parte de los tres jueces que quieren impedir volver al cargo que ocupaban antes de ser promovidos por el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

"Hay que estar poniendo todos los ojos en el aquí y en el presente, en nuestros jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Les pedimos que apliquen el derecho", lanzó Carrió el lunes pasado en diálogo con el canal Todo Noticias.

En paralelo, la Corte también deberá intervenir en el conflicto que se abrió entre la Casa Rosada y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el recorte de fondos de coparticipación federal.

La administración de Rodríguez Larreta se prepara para presentar una medida cautelar ante el máximo tribunal, para reclamar los recursos que el Gobierno le sacó para apaciguar la revuelta policial bonaerense.

La necesidad de una respuesta rápida del máximo tribunal será parte de la presentación, debido a que la Ciudad ya está resignando $150 millones diarios de coparticipación.

El planteo que efectuará la Ciudad pretende que la Corte dicte una medida cautelar "de inmediato" que haga cesar los descuentos y que le permita además recuperar esos fondos con intereses.

A largo plazo, aguarda una sentencia de fondo en la que diga que es inconstitucional el decreto presidencial que cambia el porcentaje de fondos coparticipables y que lo anule. Cerca de Larreta reconocen que aspiran a tener una respuesta "en semanas".