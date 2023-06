Gabriel Katopodis: “Les creo a Alberto y Cristina cuando dicen que trabajarán para que gane el peronismo; elegí creerles”

escuchar

Gabriel Katopodis llega acelerado al despacho del piso 11 del edificio compartido con su par de Economía, Sergio Massa. Acaba de compartir con el presidente Alberto Fernández el cierre del seminario de infraestructura regional, en el CCK, y se muestra entusiasmado con el futuro. “El desarrollo siempre viene de la mano del peronismo” , arenga, en diálogo con LA NACION.

A pesar de esconder su opinión personal sobre el método de definición de las candidaturas, sostiene que lo importante es “un gran acuerdo del peronismo” que evite internas fratricidas. A tono con los pedidos de los gobernadores, Katopodis reclama diálogo y acuerdos para “evitar que el macrismo vuelva a gobernar la Argentina” . Sin minimizar el efecto de la inflación, asegura que “se ha hecho mucho” y que “muchas veces lo que muestran los medios y lo que aparece en las veinte manzanas de Palermo tienen muy poco que ver con lo que pasa en el país”.

–En el seminario usted habló del peronismo como conductor de los destinos del país. ¿Es posible imaginar ese futuro con el Presidente y la vicepresidenta sin diálogo?

–En las cosas fundamentales, en las que necesita el país, en estos cuatro años, hay un acuerdo muy claro de lo que tenemos que hacer, qué intereses representamos y con quien contamos. Este encuentro es una expresión de esto, con diez gobernadores, ministros, el Presidente, intendentes, no hay dudas de qué Argentina tenemos que construir en los próximos cuatro años, con Vaca Muerta.

Gabriel Katopodis Alejandro Guyot

–En relación a los nombres parece no haber acuerdo. ¿Cómo se resuelve?

–Confío siempre en nuestros dirigentes, y en la dinámica del peronismo. Si el peronismo quiere ganar, gana estas elecciones, estamos en condiciones… es cierto que hay tres tercios, pero sólo dos modelos . El peronismo es un modelo que piensa la Argentina grande, desde una mirada propia, que todos los días hay que poner en primer lugar el trabajo y la producción, mientras ellos piensan una Argentina que se achica, desde un lugar muy chiquito. Quieren hacer obra pública sólo en la ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos más de 6000 obras en todo el territorio nacional, pueblos grandes y chicos.

–¿Tiene que haber candidato de síntesis o PASO para que compitan todos?

–Soy de los que cree que si hay un gran acuerdo del peronismo, lo demás es secundario.

–¿En un solo candidato?

–No, no. Si hay un acuerdo, que es la principal prioridad, acordaremos si lo mejor para ganar es unas PASO o un candidato de consenso. Con eso, podremos confrontar y evitar que el macrismo vuelva a gobernar la Argentina.

–¿Es factible un acuerdo? El Frente Renovador critica a [Daniel] Scioli por presentarse…

–No, me parece que el peronismo encontrará el camino . Lo importante es que conectemos con los problemas de la gente, estuvimos discutiendo un plan de infraestructura para los próximos treinta años. Fue un acierto haber sostenido la obra pública como la sostuvimos, hacía mucho tiempo… durante el período de Macri eso no ocurrió. El diseño del país que el peronismo tiene en la cabeza es muy diferente que el que tienen ellos.

Gabriel Katopodis Alejandro Guyot

–Estuvo el 25 de mayo en el acto con Cristina. ¿Será la gran electora, como lo pide La Cámpora?

–Está claro el liderazgo de Cristina, el rol que ella tiene en nuestro espacio político, es la dirigente más importante seguramente de los últimos veinte años. Ahora, también es cierto que el Frente de Todos es mucho más que Alberto, que Cristina, que Massa , hay intendentes, gobernadores, organizaciones gremiales, sociales, y sobre todo mucha militancia. Necesitamos que la gente sienta y escuche con el mismo entusiasmo que nosotros , conectar con el ciudadano de a pie, dejar una Argentina que deje de lado las preocupaciones permanentes, pasar la rompiente, con AUH, obra pública, empleo. Hay cosas que en Argentina funcionan y las tenemos que cuidar, gasoductos, empleos, obras, es un buen piso para encarar la que falta. El 20 de junio le empezamos a cambiar el final de la historia a la Argentina, cambiamos la marcha, vamos a otra etapa dónde desarrollamos la Argentina en clave de trabajo, de producción, no se trata de pararse en el negociado de las PPP y pensar en YPF, ningún argentino quiere que se paren las obras, tenemos que conectar con los problemas de la gente . Las recetas que ellos proponen atrasan 30 años, no se dan en ningún lugar. Fracasaron, si no gobiernan es porque gobernaron mal, no es a los hachazos como tenemos que ir.

–¿Y la inflación?

–Para bajarla necesitamos que la economía siga en marcha, seguir con obra pública, construir universidades.

–¿Y se puede hacer campaña con este nivel de inflación? ¿Puede Massa ser candidato? El antecedente de [Eduardo] Angeloz en el gobierno de Alfonsín no fue exitoso…

–Los nombres se deciden al final, lo primero es construir acuerdos sobre lo que queremos hacer con la Argentina. Que Vaca Muerta no sea el proyecto de cuatro vivos, puertos, trenes, infraestructura. Tenemos la confianza en nuestra gente, orgullo por nuestro país, nos sobra tela para construir el país, ellos creen que el país se termina mañana, que los pibes se quieren ir, y no es así. Muchas veces lo que muestran los medios y lo que aparece en las veinte manzanas de Palermo tienen muy poco que ver con lo que pasa en el país .

Gabriel Katopodis Alejandro Guyot

–Pero la inflación está cerca del 9%, no es un invento de los medios…

–No, pero más que diagnosticar las causas, queremos concentrarnos en como la vamos a ir resolviendo, para nosotros es con una economía en marcha, no cerrando pymes, un Estado activo y no rematando las empresas del Estado. Quieren eliminar al peronismo, y nosotros que haya empleo y que la Argentina siga creciendo.

–Esta dicotomía de “ellos o nosotros” nos lleva otra vez a la grieta. ¿No hay puntos intermedios?

–Te pongo el ejemplo de mi ministerio. Lo recibimos con el 70 por ciento de las obras paralizadas y una deuda enorme que nos llevó más de cinco meses saldarla. Hicimos obra en pandemia, más de cuatro mil camas, y hoy construimos infraestructura para el desarrollo; y eso lo hice conversando con gobernadores de todos los signos políticos. Apostamos al diálogo y los acuerdos, pero orientados a un modelo de país, no sumarnos a un modelo extractivista. Tenemos una turbina que es el campo, hay que encender la segunda, que nos va a dar soberanía energética .

–¿Y por qué mucha gente no lo ve así?

–Tuvimos dificultades para contarle a los argentinos cómo va a ser el futuro, por la pandemia, la guerra, la sequía, estamos empezando ese debate. En estas elecciones se define un rumbo, como va a transitar los próximos treinta años, que estoy convencido serán mejores. Para todo tenemos que tener un plan de desarrollo, que siempre viene de la mano del peronismo.

–Las encuestas no permiten ver precisamente una aprobación general a lo que se está haciendo…

–Sí, pero también es cierto que la oposición el año pasado era Disney, ya se estaban repartiendo los ministerios, que nos daban derrotados, y acá estamos, dando pelea , con un partido abierto y una moneda que está en el aire. Si no somos tan competitivos…¿cómo puede ser que la elección no esté cerrada? Hubo elecciones en las provincias que marcan que mucho de lo que aparece en los medios tiene poco que ver con lo que pasa, una economía que a pesar de la sequía no se paró. El peronismo necesita tener un candidato y un programa, pero fundamentalmente recuperar el carácter , la actitud, la decisión de ocupar el centro de la cancha y ganar este partido.

–¿Y hoy no está?

–Lo tenemos que ir logrando, lo vamos a lograr en la campaña.

–Ayer, el Presidente habló de “abuso de la libertad de prensa”. ¿Fue acertado?

–Todos somos respetuosos de la libertad de prensa, de la libre opinión y el trabajo de los medios, pero tiene que ser en un marco de respeto, de la mayor pluralidad posible. A veces eso no se nota y el Presidente marcó esa preocupación.

–¿Quién le gustaría que sea candidato?

–[Se ríe] Me parece que el peronismo hará lo que tenga que hacer para ganar, vamos a tomar la decisión más inteligente. Si no hay consenso habrá PASO, lo importante es que estemos de acuerdo … nadie va a militar por unas PASO o discutir las internas del peronismo, la gente nos quiere ver compactos y trabajando por sus preocupaciones, dejando que la oposición se siga revoleando listas por la cabeza. Si ellos ganan, van a frenar todas las obras, vamos a trabajar para que eso no ocurra.

–¿Deberían hablar Cristina, el Presidente y Massa para lograr esa unidad?

–Lo más importante… les creo a Alberto y a Cristina cuando plantearon que iban a hacer todo lo que estuviera a su alcance para que el peronismo llegue competitivo y gane las elecciones. Les creo, elegí creerles que estarán a la altura , cumpliendo ese compromiso, ambos hablan de esa nueva generación que tiene que construir representación política , yo me siento parte de esa nueva generación .

–¿Desde dónde trabajará? ¿Será candidato?

–Jugaré el partido dentro de los 11, a veces me tocó de delantero, atrás, en el medio, pero quiero representar, disputar , confrontar, que modelo de país queremos.