Gabriela Cerruti apuntó contra quienes viven en “residencias y barrios lujosos” y se oponen a la quita de subsidios

En un peloteo de temas de coyuntura con los periodistas de la Casa Rosada, donde brinda su conferencia habitual de cada jueves, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, habló de las intenciones de segmentar los subsidios en las tarifas como algo que trasciende lo pautado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y apuntó contra aquellos que viven en “residencias y barrios lujosos”, pero se quejan porque ya no recibirán sus boletas con aportes del Estado.

“Plantear con la misma convicción que no se le pueden sacar los subsidios a la electricidad a aquellos que no lo necesitan porque viven en una residencia lujosa, en un barrio lujoso, porque tienen un ingreso que les permite pagar determinados subsidios pero sí hay que bajar los planes sociales que sí los necesita determinada gente es una contradicción”, deslizó la vocera.

En ese sentido, la funcionaria -que sin embargo se mostró más cauta que en otras oportunidades- expresó: “Lo que hay que hacer con la economía es ayudar a cerrar la brecha de desigualdad. Para eso es necesario que los que estén sumergidos puedan acercarse a los que han nacido, por diferentes razones, con riqueza adquirida”.

Al reafirmar las intenciones del Ejecutivo de bajar los subsidios de forma segmentada, desvinculó esta decisión de cualquier condicionamiento por las conversaciones que tejen desde el Ministerio de Economía con el FMI por la deuda externa.

“Esa política de ver subsidio por subsidio, cuál es necesario y cuál no es necesario, es una política que el Gobierno lleva adelante más allá o más acá del acuerdo con el FMI. Hoy mismo hay una reunión con la ciudad de Buenos Aires por los colectivos. También es un subsidio, no es solo a las tarifas eléctricas. Cada subsidio va a ser analizado en su contexto para hacer una reducción paulatina de subsidios y para que vayan dirigidos a aquellos que efectivamente lo necesitan”, planteó la vocera, que de esta manera se refirió al encuentro entre funcionarios de las gestiones nacional y porteña esta tarde, a las 15, luego de los dardos que se cruzaron públicamente por las intenciones de la Casa Rosada de no hacerse más cargo de los aportes a 32 líneas de micros que circulan por la Capital.

“El acuerdo con el FMI habla de temas que son importantes para el Gobierno y que tiene que llevar adelante, más allá de los acuerdos con el FMI. Cualquier gobierno debería reducir el déficit fiscal o los subsidios a quienes no lo necesitan. Es una política virtuosa, la pida o no el FMI”, sostuvo Cerruti bajo esa misma postura.

Después de las críticas que recibió el proyecto para segmentar tarifas en el AMBA por zonas, que surgió del Ente Nacional de Regulación de la Energía (ENRE) comandado por Soledad Manín, quien responde al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, un alfil de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Cerruti agregó: “Quienes estén bajo la línea de pobreza o en una situación vulnerable, que no puedan pagar determinada tarifa, tienen derecho al susidio. Quienes están en una situación que no tienen ninguna necesidad, como sucede en determinadas zonas, ciudades y provincias, esos subsidios se van a ir reduciendo”.

Señaló, además, que de momento se discuten en audiencias públicas solo los aumentos y que, luego, se evaluará la segmentación.

