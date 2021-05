Gerardo Morales: ”No acompañaría a Mauricio Macri en un nuevo intento por ser presidente”

El gobernador jujeño, Gerardo Morales, fue uno de los mandatarios provinciales socios de la administración nacional durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos. Sin embargo, hoy aseguró que no apoyaría al expresidente Mauricio Macri si busca volver al Ejecutivo. Tampoco se mostró conforme con las denuncias que realizó la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, en cuanto a la negociación entre el gobierno y Pfizer por las vacunas contra el coronavirus y, en esa línea, instó a “bajar un cambio” a los sectores “más radicalizados” del oficialismo y de la oposición.

Luego de que Elisa Carrió dijera que no apoyaría a Macri en un intento por regresar a la Casa Rosada, Morales sostuvo: “Yo tampoco lo acompañaría en un nuevo intento”. No obstante, durante la entrevista en Radio La Red, el gobernador no desterró el involucramiento del exmandatario en otras cuestiones: “No me inscribo en los que lo quieren jubilar. Mauricio Macri ha sido presidente, aporta en Juntos por el Cambio (JxC), tiene la experiencia de las cosas que se hicieron bien y las cosas que se hicieron mal. Por eso, pretendo un JxC más institucionalizado y que llegue con un plan de gobierno a ser alternativa en 2023″.

Para las elecciones presidenciales que se dimitirán ese año, Morales consideró que el radicalismo -fuerza a la que pertenece- deberá tener “un rol más activo” y estar “mejor parado en la mesa de JxC”, a la que consideró el organismo de donde emanan las decisiones del sector, al evitar hablar de un líder en el espacio.

Disconformidad con las denuncias de Patricia Bullrich por Pfizer

Con un posicionamiento propio de los moderados que integran el arco opositor más amplio, Morales se manifestó disconforme con la postura de Bullrich, quien primero dijo que el Gobierno pretendió un “retorno” por parte de Pfizer y luego mencionó que se refería a una “contraparte nacional”. Desde la farmacéutica desmintieron que la administración del Frente de Todos haya pretendido una coima y el presidente Alberto Fernández le inició una denuncia a la exministra de Seguridad.

“Hay que tener cuidado, en todo caso hablar con pruebas concretas, si es que hay”, expresó Morales y agregó: “Para decir eso hay que tener elementos, en el marco de una pandemia no ayuda y no contribuye en nada”.

Luego de que Macri defendiese a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que pidió asilo político en Uruguay, Morales se ubicó del lado de aquellos que sintieron malestar por el accionar del exasesor. “Me parece que hay que estar a disposición de la Justicia, no me parece que se tenga que hacer eso. No conozco el caso de esta persona, que no he conocido personalmente en la gestión de gobierno de Mauricio, pero hay que estar a disposición de la Justicia”, comentó Morales y añadió: “No comparto el tema de que sigamos profundizando denuncias que no tienen sustento”.

En contra de la grieta

Bajo esa perspectiva, pidió “parar con la profundización de la grieta” y refirió que “los sectores más radicalizados tanto del Gobierno, como de la oposición, tienen que bajar un cambio”.

Inmiscuido en las fricciones de la coalición gobernante, Morales dijo que a Fernández le hace “más daño su propio espacio político, que la oposición”, y se pronunció sobre la proclama del kirchnerismo en la que instaron al Presidente a suspender el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el Club de París, para atender la pandemia.

“No comparto para nada, tienen que dejarlo gobernar al Presidente. A la negociación la lleva él y el ministro de Economía [por Martín Guzmán]. Están haciendo un gran esfuerzo y los opinólogos que no están en la gestión concreta del manejo de la deuda hacen daño cuando intentan marcarle la cancha al Presidente y hacen que se debilite su figura, no contribuyen”, entendió el gobernador, que ostenta vocación de diálogo con el mandatario nacional, pese a las diferentes pertenencias políticas.

La negociación por dosis de Sinopharm

Por último, Morales se refirió a la voluntad de su administración para adquirir un millón de dosis de la compañía china Sinopharm y adelantó que las negociaciones con el gobierno de Xi Jinping -propiciadas por la presencia de empresas de dicha nación con inversiones en Jujuy- llevan un buen curso. “Vamos bien, va a ser muy importante el trámite, porque si tenemos éxito vamos a demostrar que las provincias pueden comprar”, cerró Morales.

LA NACION