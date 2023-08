escuchar

MENDOZA.- Las medidas económicas dispuestas por el ministro Sergio Massa no dejan de encontrar cuestionamientos en la oposición. El gobierno de Mendoza, en manos del radicalismo, salió con los tapones de punta para criticar el bono de 60.000 pesos para los trabajadores estatales, en medio de la escalada inflacionaria y de la falta de un plan integral para combatir la suba de precios.

Así las cosas, a contramano de la orden nacional y para redoblar la apuesta, el Ejecutivo de esa provincia, salió a diferenciarse y decidió pagar la totalidad de la suma fija en una sola cuota, mediante un decreto del gobernador Rodolfo Suarez que habilitará a realizar el desembolso el jueves 14 de septiembre.

De esta manera lo confirmó a LA NACIÓN el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad. “Es un pedido expreso del mandatario, el cual haremos efectivo a mediados del mes que viene”, indicó el funcionario. Para graficar el malestar de las autoridades mendocinas con las acciones de Massa, el titular de Hacienda provincial aludió a un ejemplo. “Es como ir por la senda peatonal y, de repente, pasa un auto en rojo, a 120 kilómetros por hora, te atropella y ahora tenemos que festejar que te presten las muletas. Acá hubo una devaluación; y la real preocupación es cómo bajar la inflación. La gente necesita que le resuelvan ese problema. Son todas medidas para patear para adelante, que además, se seguirá yendo a precios. Es el resultado de una gestión improvisada”, indicó Fayad.

De esta manera, la suma fija de 60 mil presos será “pagadera en una cuota, no remunerativa, no bonificable y por única vez”, para aquellos trabajadores con salarios netos de hasta 400.000 pesos mensuales al 31 de agosto del corriente año. La decisión de hacer el pago en una sola instancia responde a la necesidad de que el dinero no siga perdiendo valor, al tiempo que en octubre el Gobierno de Mendoza ya tiene agendada la reapertura de la mesa paritaria.

“Decididos hacer el pago ahora y en una cuota, porque en octubre no sabemos qué va a poder comprar el trabajador. Además, para ese mes, ya tenemos una nueva mesa paritaria para definir cómo sigue la situación salarial de los empleados”, insistió el titular de la cartera mendocina de Hacienda, y remató: “Otra vez, provincias, pymes y empleadores tenemos hacernos cargo de los desmanejos del Gobierno nacional”.

Asimismo, Fayad indicó que no está definido si el monto a otorgar será “absorbible” en las paritarias. “Creemos que una suma fija no debe tener esa condición, ya que es más digerible para la administración que sea por única vez. Por eso, nosotros, que estamos ordenados, ahora haremos el pago y después nos sentaremos a discutir cómo sigue el tema salarial con nuestros empleados”, aportó el funcionario, quien aseguró que el pago del bono por única vez en una sola cuota significará un impacto de 4.000 millones de pesos para las arcas públicas mendocinas.

Los cuestionamientos de dirigentes opositores y empresarios comenzaron a crecer con fuerza en las últimas horas, a medida que se fueron conociendo los alcances de los anuncios oficiales, en medio de la campaña electoral rumbo a las presidenciales de octubre. El Gobierno nacional dispuso, entre varias medidas para diversos sectores sociales, una suma fija de 60 mil pesos, a pagar en dos cuotas en los meses de septiembre y octubre, para todos los trabajadores del sector público y privado que perciban sueldos netos por debajo de los 400 mil pesos.