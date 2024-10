Interna del PJ | Axel Kicillof se despega de la maniobra de Quintela: “Nunca estuve con la judicialización de la política”

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se despegó esta noche de la jugada de su par riojano, Ricardo Quintela, quien recurrió a la Justicia para pedir que suspenda la elección interna del Partido Justicialista (PJ), prevista para el 17 de noviembre. “Nunca estuve con la judicialización de la política” , le dijo a LA NACION el mandatario bonaerense.

“Es un tema que tiene que resolverse entre compañeros. Nunca estuve con la judicialización de la política” , remarcó Kicillof a este medio.

El gobernador encabezó este martes un acto en Ensenada, donde reivindicó a las figuras de Juan y Eva Perón y Néstor y Cristina Kirchner, y sostuvo que “el único con el que hay que pelearse es con (Javier) Milei” . Se trata de un mensaje que profundiza su enfrentamiento con el Presidente, aunque la novedad es que él mismo salió luego a confirmar on the record su rechazo a la denuncia judicial de Quintela por la interna del PJ.

Axel Kicillof este martes en un acto en Ensenada

Antes de que el propio Kicillof confirmara su cuestionamiento a la denuncia de Quintela ante la jueza María Servini, sus colaboradores más directos en la Gobernación habían afirmado: “Es una barbaridad que le hace mucho daño al partido. Este es un tema que se tiene que arreglar entre compañeros. La judicialización no puede ser una opción válida” .

El pronunciamiento de Kicillof ocurrió luego de que trascendiera que para el kirchnerismo no era suficiente que saliera a despegarse en off the record de la jugada de Quintela y sus apoderados -Jorge Yoma, Daniel Llermanos y Sandra Vanni- para que se suspenda por 120 días la elección interna del PJ . El gobernador había estado dispuesto a decirlo públicamente en Mar del Plata, pero no recibió consultas en ese sentido.

El enfrentamiento entre Cristina Kirchner y Kicillof escaló como nunca antes luego de que la expresidenta se mostrara muy enojada por la falta de apoyo del gobernador a su candidatura a presidenta del PJ. En un acto en la sede histórica del Smata, la jefa del kirchnerismo llegó a advertir que “en el peronismo, los Judas y Poncio Pilatos nunca más”. Luego se vieron en un acto en La Plata, pero no se dirigieron la palabra.

Kicillof y Quintela en La Rioja, cuando se interpretó que el bonaerense apoyaba la candidatura del riojano Diego Nasello

En el kirchnerismo están convencidos de que funcionarios y dirigentes cercanos a Kicillof juntaron avales para que Quintela pudiera competir contra Cristina Kirchner por la presidencia del PJ el 17 de noviembre. Apuntaron especialmente sobre el ministro Andrés “Cuervo” Larroque y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Pero en La Plata sintieron que la jugada del riojano de judicializar la interna fue demasiado para ellos.

Quintela recurrió a la jueza Servini después de que la Junta Electoral del PJ le diera de baja su lista por la falta de unos 14.000 avales para llegar al piso del 2% del padrón partidario requerido en la carta orgánica de esa fuerza política. La resolución de la Junta convalidó, al mismo tiempo, la nómina Primero la Patria, encabezada por Cristina Kirchner, como la única en condiciones de presentarse a la interna del mes próximo.

En un almuerzo reservado con Sergio Massa, del que dio cuenta LA NACION el pasado fin de semana, Kicillof había insistido en la idea de mantenerse alejado de la interna del PJ para enfocarse en la gestión bonaerense. Sin embargo, algo cambió en el medio y fue la presentación de la denuncia de Quintela lo que llevó a pronunciarse al gobernador decididamente en contra de la “judicialización” de la elección partidaria.

Hoy recordamos a Néstor más vivo que nunca.



En Avellaneda y en la provincia de Buenos Aires, llevando su legado como bandera, seguimos trabajando por un peronismo que cumpla con su mandato histórico de construir una Patria para todos y todas.



¡Gracias flaco, por tu ejemplo! pic.twitter.com/xu7rg7YooC — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) October 27, 2024

Mariano Spezzapria Por