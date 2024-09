Gobernadores opositores acordaron dar la pelea por recursos y contra los vetos de Milei

Escuchar

La Casa de La Pampa en la ciudad de Buenos Aires fue la sede, este miércoles, de una reunión entre los gobernadores peronistas . Dijeron presente el anfitrión, Sergio Ziliotto, el bonaerense Axel Kicillof, el riojano Ricardo Quintela, el santiagueño Gerardo Zamora y el fueguino Gustavo Melella. Trascendió que los ejes del encuentro fueron político-económicos, ya que los mandatarios coordinaron la decisión de instruir a sus legisladores nacionales para insistir con la movilidad jubilatoria vetada por el presidente Javier Milei y sancionar el aumento presupuestario para las universidades.

Todos coincidieron en que el Congreso debe conseguir los dos tercios para insistir con la movilidad jubilatoria a la que vez que anticiparon la misma conducta si Milei veta el financiamiento universitario que se apresta a aprobar el Senado.

Uno de los puntos que también se conversó fue la decisión de la Casa Rosada de reconducir partidas presupuestarias de las provincias para cumplir con la suba de la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires, ordenada por la Corte Suprema de Justicia. “Cumple una decisión judicial, pero es político favorecer a ese distrito y ahogar a los otros”, sintetizó ante LA NACION un funcionario provincial que estuvo presente.

Kicillof y Quintela en La Rioja Diego Nasello

Los gobernadores analizaron los temas que afectan a todos en general, como el freno a la obra pública (solo Zamora firmó un acuerdo de transferencia de obras, pero también espera que Nación pague la deuda con las empresas) y la deuda con las cajas de jubilaciones no transferidas, como son las de Buenos Aires y La Pampa.

Además, cada uno repasó aspectos puntuales que los afectan. Por ejemplo, Melella dio cuenta del “freno” que tiene la autorización de un endeudamiento provincial . “[El jefe de Gabinete, Guillermo] Francos, había asumido el compromiso pero no hubo más novedades”, explicaron desde la administración fueguina a LA NACION.

Consultadas tres fuentes sobre si el pliego de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema fue parte de la agenda, coincidieron en evitar una respuesta directa. Señalaron que “se habló de política”, pero no ofrecieron precisiones. En cambio, sí admitieron que dedicaron unos minutos a la elección de autoridades del Partido Justicialista. Quintela reiteró su voluntad de presidirlo.

Gustavo Melella Santiago Filipuzzi

Antes de ingresar a la reunión, Quintela criticó el veto al aumento jubilatorio. “Sabiendo que el sector más vulnerable que tenemos en estos momentos son los jubilados, me parece inhumano tomar una decisión de esta característica . Se le pasan 450.000 millones de pesos a Capital Federal, que no los precisa, y no son para los capitalinos, sino para el manejo de una familia. Todos sabemos a quién me refiero. Además, se les quita la posibilidad a los jubilados con 300.000 millones, que son 60.000 pesos por jubilado. Eso me parece una insensibilidad pocas veces vista y una crueldad muy manifiesta “, aseguró.

El encuentro fue el primero después del escándalo generado por las denuncias de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género. Hasta ahora, solo se habían visto Kicillof y Quintela en un acto. También significó el reencuentro entre el bonaerense y Ziliotto. El pampeano quedó condicionado después de que el exgobernador Carlos Verna apoyara a Río Negro, y no a Bahía Blanca, para la instalación de la planta de licuefacción de gas de YPF.

Axel Kicillof y Sergio Ziliotto Prensa Gobernación Provincia de Buenos Aires

Ziliotto afirmó que la reunión tuvo como objetivo el análisis de los próximos pasos que darán cuando llegue al Congreso el proyecto de presupuesto 2025 que debe presentar el Gobierno. Señaló que buscarán “defender el funcionamiento de un país federal y garantizar los recursos de las provincias”.

Ziliotto y Zamora se reunieron, antes del cónclave con sus parres, con los diputados del bloque Encuentro Federal Emilio Monzó y Nicolás Massot. “Con Emilio y Nicolás nos conocemos de la época en que compartimos la Cámara de Diputados. Tienen una visión federal. Así como el gobierno nacional reclama gobernabilidad, las provincias y los municipios también necesitamos recursos. Tiene que haber un gran acuerdo y tiene que pasar por el Congreso de la Nación”, dijo el gobernador de La Pampa.

Pichetto, Massot, Ritondo, Monzó, en Diputados LA NACION/Rodrigo Néspolo

Según pudo saber LA NACION, Monzó y Massot suelen reunirse con Ziliotto, con quien mantienen una amistad. Los legisladores se sorprendieron cuando la charla se extendió y quedaron pegados a la cumbre de mandatarios, que preferían lejos. Con el pampeano y Zamora hablaron del presupuesto (coincidieron en que les genera “intriga”), la coparticipación y las transferencias discrecionales.