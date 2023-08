escuchar

Dedicó una década a la política: dos años como concejal peronista y ocho años como intendente de Pro. Pero el domingo quedó tercero en las internas de Juntos por el Cambio en su propio distrito y perdió la chance de buscar su segunda reelección. Tras el cachetazo, no solo anunció su retiro de la política. “Nunca me sentí parte de la casta” , afirmó Hernán Bertellys, citando la principal bandera de Javier Milei.

El intendente de Azul, localidad de 70.000 habitantes de la séptima sección electoral, vecina a Olavarría y ubicada a 300 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Buenos Aires, anunció su retiro de la política a partir del próximo 10 de diciembre, en una entrevista con el diario El Tiempo de su ciudad.

“Me voy a retirar de la política, absolutamente. Es más: no sé si estuve en ‘la política’. Yo creo que, dentro de unos años, no me voy a sentir parte de ‘la casta’, como dice Milei. Nunca me sentí parte de la casta” , afirmó Bertellys durante la entrevista, que reprodujo Infocielo.

Bertellys junto a Daniel Scioli

Pero fue un paso más allá. “En el ámbito de la política he encontrado muchas cosas que, en otros ámbitos, no encontré. Cosas no muy nobles que, seguramente, me las voy a olvidar pronto y seguiré con mi vida como un vecino común, con los códigos que tiene que tener un vecino común y a los que la política a veces los trastoca un poco, y la verdad, no me gustan para nada”, afirmó.

Bertellys es dueño de un recorrido particular en la política que promete dejar atrás. Conductor de tevé y cantante, en 2013 fue candidato a concejal por el Frente para la Victoria, aupado por el entonces gobernador Daniel Scioli. En 2015 volvió a vestir los colores del peronismo kirchnerista para disputar la intendencia, a la que accedió con el 40% de los votos. Sin embargo, duró poco en ese lugar.

A poco de asumir, estrechó vínculos con la también flamante gobernadora María Eugenia Vidal y se pasó a las filas de Pro . “Siempre fui peronista y por eso así me fue también adentro de Cambiemos, ¿no? Por eso me fue así... En los últimos tiempos. En los primeros cuatro años fue muy acertado hacer un acuerdo con Cambiemos porque era inviable”, le dijo Bertellys a El Tiempo de Azul.

Bertellys junto a Vidal Prensa PBA

Este domingo, Bertellys quedó tercero en la interna de Juntos por el Cambio, que reunió 17.870 votos, el 50% del total. Primera fue Natalia Colomé, con la lista de Horacio Rodríguez Larreta, que cosechó 8045 votos. Segundo, con 5189 sufragios, el titular del Pro de Azul, Ramiro Ortiz. El jefe comunal consiguió 4636 votos.

Aunque prometió retirarse, Bertellys hizo saber en la entrevista que sus votos pueden ir para cualquiera de los tres candidatos que quedaron en carrera tras las PASO: Colomé, de Juntos por el Cambio; Nelson Sombra, de Unión por la Patria (la interna cosechó el 25,9% de los votos), y Luis Klenitcki, de La Liberta Avanza, que reunió el 20,4% de las adhesiones. “Primero me van a tener que convencer”, advirtió.

“ Si yo tengo que militar esos votos, direccionarlos hacia algún sector, primero me van a tener que convencer de que esa sea la mejor opción para Azul . Si alguno de los candidatos me convence que tiene un proyecto, no solamente militaría si no que le abriría la puerta hoy, del municipio, para que venga a interiorizarse y no se lleve sorpresas, y pueda allanar el camino y no tardar seis meses en aprender a gestionar”, fue la respuesta completa.

“Puede ser cualquiera de los tres, sí. El que convenza realmente con la propuesta que tenga y la personalidad, porque tampoco los conozco”, insistió.

