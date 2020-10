El ministro de Salud de la provincia, Daniel Gollán, defendió las medidas de aislamiento

Daniel Gollán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, dio una entrevista tras el anuncio de las aperturas graduales en territorio bonaerense y habló de la importancia que logran aislamientos y encierros efectivos por períodos de 21 días.

En una entrevista con El Destape radio, Gollán, detalló como sigue la siguiente fase del aislamiento y distanciamiento social por el coronavirus Covid-19 en la provincia de Buenos Aires: "En PBA si uno mira el nivel de gente que se contagió en este último tiempo no es un porcentaje alto. Este bajo nivel significa un riesgo porque mucha gente se puede enfermar pero también significa que la gente cumplió el aislamiento. Los municipios más complicados son aquellos donde hay una población alta, porque son más difíciles de controlar".

El ministro luego detalló: "Algunos de los municipios complicados son Mar del Plata, Bahía Blanca y San Nicolás. Mar del Plata está arriba de La Matanza en la cantidad de casos y tiene tres veces menos población. En los casos complicados si no tomas una medida drástica de cerrar todo tres semanas le corrés siempre atrás al virus. No tomar una cerveza por una vez en la vida no tiene comparación con perder un ser querido".

Sobre la vuelta a clases presenciales, dijo: "Se puso en marcha un plan de 45 mil trabajadores que van a dar apoyo a ese porcentaje de chicos y chicas que quedaron más aislados de las clases".

Cómo es el plan anunciado por Kicillof

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció esta mañana una apertura "gradual, intermitente y condicionada", a partir del 19 de octubre en el conurbano, si se mantiene la baja de contagios de coronavirus que se registra actualmente, y confirmó el regreso "progresivo" de clases presenciales en 24 distritos del interior de la provincia.

Kicillof participó de los anuncios desde la residencia oficial en La Plata, a través de una videoconferencia, debido a que se encuentra aislado por haber sido contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus, mientras que Gollán y la titular de la cartera educativa, Agustina Vila, se encontraban presentes en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial.

"Mientras sigan cayendo los casos, empezando desde el 19, vamos a ir abriendo actividades por semana, en tres etapas de apertura, pero condicionada, siempre y cuando los casos sigan bajando y las camas se sigan desocupando", indicó el mandatario.

Entre esas actividades, mencionó al personal auxiliar de casas particulares, los restaurantes y gimnasios al aire libre, las obras de construcción, y las salidas recreativas grupales también en espacios abiertos.

Con respecto a la educación, Kicillof anunció que en 24 distritos de la provincia de Buenos Aires "se va a iniciar el retorno seguro a la presencialidad" de las clases en las escuelas y dijo que "se está hablando con los intendentes, directivos y maestros" de esos lugares, ya que "es una tarea muy compleja y de mucho riesgo".

Entre esos distritos, se encuentran Adolfo Alsina, González Chávez, Daireaux, Florentino Ameghino, General Lamadrid, General Lavalle, Monte Hermoso, Puán, Saavedra, Saliqueló, Tordillo, Tres Lomas, 25 de Mayo, 9 de Julio, Alberdi, Bragado, Carlos Tejedor, Chascomús, Chivilcoy, Guaminí, Lezama, Lobos Lezama y Monte.

Asimismo, adelantó que la semana próxima se lanzará el programa ATR, por medio del cual unos 45 mil maestros y estudiantes avanzados "van a ir a buscar a la casa a los 300 mil chicos que tuvieron problemas" para conectarse con su escuela. "Si no pueden ir a la escuela, la escuela irá a sus casas", definió el mandatario provincial.

