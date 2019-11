Juan José Gómez Centurión, con la mira en las elecciones legislativas de 2021

María Paula Etcheberry SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de noviembre de 2019

El Frente NOS, que encabeza el militar retirado y exfuncionario de Cambiemos Juan José Gómez Centurión, apostará a continuar activo en la escena política, con la mira puesta en las elecciones legislativas de 2021. Descartan volver a formar parte de Juntos por el Cambio y confían en seguir bajo el liderazgo de Gómez Centurión. Pese a la mala elección, afectados por la fuerte polarización, creen que la defensa de la vida y la familia podrá fortalecerlos.

"El proyecto sigue y el frente sigue. Juan José sigue a la cabeza. Vamos por las legislativas de 2021, a tratar de poder meter la mayor cantidad de legisladores en la mayor cantidad de provincias del país", explicó a LA NACION uno de los hombres de confianza de Gómez Centurión.

Sobre la posibilidad de volver a Cambiemos, en el entorno de Gómez Centurión fueron tajantes. "No, de ninguna manera", señalaron. "No vamos a defraudar a los que nos votaron. Nos quisieron comprar y no nos pudieron comprar", afirmaron. Además de Gómez Centurión, muchos dirigentes del Frente NOS fueron funcionarios de Cambiemos o formaron parte de Pro. Entre ellos, Cynthia Hotton, quien fue candidata a vicepresidenta y había sido diputada por Pro, hasta que creó su propio bloque, en 2009.

En las elecciones, el Frente NOS se ubicó quinto a nivel nacional, con el 1,71% de los votos. Para los referentes del espacio, sufrieron las consecuencias de la polarización. Pero resaltan los logros alcanzados.

"Crecimos después de las PASO, pero frente a la polarización varios de nuestros votantes se fueron a Juntos por el Cambio, por temor a una vuelta del kirchnerismo. Ahora, al desaparecer la polarización, esa gente que comparte nuestros valores va a reagruparse detrás del Frente NOS", apuntaron en el frente.

"Pasamos las PASO, lo superamos a [José Luis] Espert y quedamos cerca de la izquierda. Con un armado de solo ocho meses, es un logro", estimaron en el Frente NOS. "Quedó bien en claro que la derecha en la Argentina quedó consolidada. Es una derecha de valores, que son la vida, la familia, la patria y Dios. En 2023 iremos con Juan José como candidato a presidente", dijeron.