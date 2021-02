El ministro de Salud Ginés González García dijo que si restamos a los menores de 18 años con los 62.6 millones de dosis adquiridas hoy "casi tenemos cubierta la población argentina vacunada" Crédito: Ignacio Sánchez

El ministro de Salud, Ginés González García, prometió ante la comisión de Salud de la Cámara de Diputados que, si se restan los 15 millones de argentinos menores a 18 años, "casi" estará "cubierta la población argentina" con las dosis de vacunas que ya tiene aseguradas el Gobierno.

González García aseguró que el número de dosis llegará a 62.6 millones.

Este número está integrado por 30 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V. A las 22.400 millones de dosis adquiridas de AstraZeneca, a un valor de cuatro dólares por dosis, se le sumarán 1.200 millones. Por último, las 9 millones del fondo Covax, el mecanismo de asignación mundial de vacunas comandado por la Organización Mundial de la Salud. Luego de detallar esta cuenta, González García aseguró que lo que pueda "llegar a faltar" lo cubrirán con las negociaciones en curso y con la probable adquisición de Jansen, Sinopharm y CanSino "vamos a sobrepasar".

El ministro habló sobre otras seis vacunas: Jansen, CanSino, Moderna, Sinovac, Sinopharm, y Pfizer. En el caso de Jansen explicó que aún no está disponible la vacuna y recién lo estará para el segundo trimestre de este año. Lo mismo sucede con la vacuna de la alianza canadiense-china CanSino y Moderna con quien también confirmó que mantienen conversaciones. En el caso de la vacuna Sinovac Gónzalez García dijo que "notaron que últimamente no están fabricando". De todos modos aclaró que han enviado un precontrato que aún no fue devuelto.

Las negociaciones con Sinopharm ya llevan más de 5 meses, incluso el Presidente ha hablado con su par chino Xi Jinping, pero no han logrado llegar a un acuerdo. China busca un contrato a largo plazo de 30 millones de dosis mientras que la Argentina prefiere uno de 1 millón y "necesitamos tenerlo pronto" dijo el ministro de Salud quien además advirtió que el precio es alto. Asimismo, los resultados aún están siendo revisados por la Anmat y por eso prefieren no cerrar el contrato.

"Pfizer se comportó muy mal con nosotros, no tuvo ninguna correspondencia con la actitud que tuvimos", dijo el ministro respecto al laboratorio norteamericano que realiza el estudio más grande del país con 6000 voluntarios. Los términos de compra fueron establecidos el primero de septiembre ya que en aquel momento esta vacuna resultaba la más seductora ya que estaría disponible para el último trimestre del 2020. González García volvió a explicar que este acuerdo no avanza por un problema legal. El laboratorio pretende que se elimine la palabra "negligencia" de la ley que ya ha sido aprobada por el Congreso. "Hasta la semana pasada teníamos intención pero la intolerancia fue tremenda", agregó.

