Las diferencias dentro de Cambiemos son cada vez visibles y, en las últimas horas, dos referentes que expresan los extremos de la fuerza se cruzaron en Twitter a raíz de la iniciativa del gobierno de Alberto Fernández, de penar el negacionismo por los crímenes de la dictadura de 1976.

El primero en hablar del tema, y mostrarse a favor, fue Daniel Lipovetzky, diputado bonaerense, que expresó: "En la dictadura y también ya en democracia, el número de 30 mil desaparecidos fue símbolo de lucha de los organismos de Derechos Humanos contra crímenes cometidos por el Estado en forma clandestina. ¿Cuál es el sentido de cuestionarlo? Ninguno. Salvo minimizar el genocidio cometido por la dictadura cívico militar".

El mensaje del parlamentario fue recogido por su excompañero de bancada en la Cámara de Diputados, Fernando Iglesias, que escribió: "¿Los que se atienen a los hechos y creen que la verdad es importante, es porque quieren minimizar el genocidio? Mirá vos, Liporocotó. Lo de Memoria, Verdad, Justicia, ¿no va más entonces?".

El término "Liporocotó" que empleó Iglesias fue para comparar a Lipovetzky con Eduardo Lorenzo Borocotó que a los pocos días de ser electo legislador por el Pro dejó la bancada y se alineó al peronismo.

El parlamentario bonaerense no dejó pasar el comentario y le respondió a Iglesias: "¡Claro que va, Gorilesias! ¡Y también va reivindicar la lucha d organismos de Derechos Humanos durante la dictadura, que lograron que hoy Memoria, Verdad y Justicia no sea solo un reclamo sino una realidad! ¡Ah cierto que fuiste el único diputado que no votó un Proyecto de homenaje a las Madres de la ciudad d Rosario!".

Iglesias no se quedó atrás y retrucó: "Ya te pusiste la gorra kirchnerista. Así no se puede discutir. ¿Y, sale o no sale lo del consulado? #Liporocotó", escribió pasadas las 14 de hoy.