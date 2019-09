Fuente: Archivo - Crédito: Victoria Gesualdi/AFV

Una vez más, Juan Grabois estuvo en el centro de la polémica. El líder social publicó un video en el que decía que le iba a presentar un proyecto de reforma agraria al candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, para que sea tenida en cuenta en un eventual gobierno. En el video, hizo varias revelaciones, pero una frase pasó desapercibida.

Durante la pieza audiovisual, que se extiende por 23 minutos, Grabois contó por qué lleva el pelo largo: "Hice una promesa, hasta que Macri no pierda definitivamente no me corto el pelo".

La reforma agraria que plantea Grabois implicaría "necesariamente la redistribución de la tierra y que no pueda haber en la Argentina terratenientes". El dirigente insiste en que "nadie puede tener más de 5000 hectáreas".