Graciela Fernández Meijide criticó a los radicales que no se levantaron cuando Milei atacó a Alfonsín

La referente de derechos humanos Graciela Fernández Meijide se sumó el jueves a la polémica que se ocasionó esta semana, cuando el presidente Javier Milei criticó al exmandatario Raúl Alfonsín y le giró una serie de acusaciones, como que fue “partidario de un golpe” contra Fernando de la Rúa, que se fue anticipadamente del poder.

La expolítica, de 93 años, que fue ministra de Desarrollo Social hasta marzo de 2001 durante el gobierno de De la Rúa, además defendió al expresidente radical fallecido, quien fue cuestionado por Milei cuando arribó el miércoles a la sede de la capital de la Fundación Mediterránea.

“Es un hecho lamentable y gratuitamente ofensivo” , opinó Fernández Meijide sobre los dichos del Presidente, que emitió justo cuando se celebraba el Día de la Recuperación de la Democracia, a 41 años de que Alfonsín ganara las elecciones y se terminara la última dictadura. “Es una declaración ofensiva, yo me siento ofendida, personalmente me siento ofendida y no por haber sido yo radical. [Más allá] del partido que nosotros mismos armamos, que fue el Frepaso, después nunca más hice militancia partidaria, ni antes ni después”, comentó en Canal C, de Córdoba.

En su discurso del miércoles, primero Milei dijo que Alfonsín “huyó del poder seis meses antes” de que finalizara su mandato debido a la hiperinflación. Después indicó que él asumió en diciembre del año pasado con indicadores sociales “peores que en 2001″ y fue ahí que lanzó: “Previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por [Eduardo] Duhalde y Alfonsín; paradójicamente a Alfonsín lo muestran como el padre de la democracia y fue partidario de un golpe de Estado”. Estas expresiones causaron un sinfín de réplicas de parte de los dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) y también de otros partidos opositores.

Ante esto, Fernández Meijide entendió que debería haber existido una reacción más fuerte de parte de los radicales que estaban en el auditorio cuando Milei pronunció esas palabras. “Cagones, serían cagones. No tengo otro término”, sentenció sobre ellos la referente de derechos humanos.

Además, ponderó la figura de Alfonsín. “Se expuso durante la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en plena dictadura, no teniendo nadie desaparecido ni preso político personal. Expuso como otros, no muchos, pero otros, como [Oscar] Allende, Alfredo Bravo, Alicia Moreau de Justo, estoy nombrando algunos personajes políticos... Como Monseñor [Jaime] de Nevares, el obispo [Carlos] Gattinoni, el rabino Marshall T. Meyer, que expusieron su pellejo y tuvieron el coraje. Por una cuestión ética trabajaron más que aquellos que habíamos sido víctimas secundarias de un secuestro, como fue el caso de mi hijo, a quien nunca pude recuperar, pero tuve todo el apoyo de ellos”, destacó Fernández Meijide.

Asimismo, ponderó a Alfonsín por “no apoyar una aventura al sur, como fue la guerra de Malvinas, que trajo más muertes y la pérdida definitiva del territorio”. También, por exponerse a decir que los militares no podían autoamnistiarse y que iba a haber un juicio contra ellos en la Argentina. “Me atrevo a decir que la primera y gran oferta judicial que se hizo al mundo en temas de Derechos Humanos y, después de una cruel dictadura, fue precisamente haber investigado de cabo a rabo sobre el más perverso de los crímenes, la desaparición, y haber llevado a juicio a quien las había cometido u ordenado”, indicó.

Fernando de la Rúa se fue de manera anticipada del poder, el 21 de diciembre de 2001, en medio de la crisis y de las protestas, en un episodio que en ningún momento de la historia se identificó como un golpe. En ese entonces, ante la fuerte recesión, se desataron movilizaciones en las calles y De la Rúa dimitió luego de dictar el Estado de sitio y de la muerte de 39 personas.

