Graciela Ocaña: "Empresas que limpiaban edificios, ahora venden fideos"

Graciela Ocaña, diputada de Juntos por el Cambio, habló con Tato Young en La Otra Vuelta, por LN+, y se refirió a la compra de alimentos realizada por el Ministerio de Desarrollo Social a precios superiores a los que compra cualquier cliente en un supermercado. "Algunas empresas que son proveedoras del Estado, pero que son de limpieza de edificios, ahora aparecen vendiendo fideos", sentenció Ocaña.

"Las emergencias siempre tienden a producir esto, porque van atadas muchas veces con la falta de transparencia y eso es preocupante", aclaró la diputada de Juntos por el Cambio. "Estamos haciendo un informe sobre esto. Nos parece un poco extraño en el marco de esta compra de urgencia que hizo el Ministerio. Queremos saber por qué el Estado termina comprando a estas intermediarias. Me parece bien que se exija el cumplimiento de los Precios Cuidados, pero me parece bien también que el Estado también cumpla con esos precios".

La funcionaria además afirmó que "no basta solamente con la explicación que dio el ministro Daniel Arroyo" de que los proveedores se "han puesto firmes en esos precios y que no ha habido ofertas". "Creo que es extraño. También es cierto que estamos viviendo una situación que no es la habitual y por ahí el Ministerio pudo no haberlo previsto. Pero los precios son sustancialmente mucho más altos, incluso los que fijó la Sigen ", dijo la diputada.

Ayer, Graciela Ocaña denunció en el programa La Cornisa , que conduce Luis Majul por LN+, que el Gobierno nacional benefició a la obra social de Camioneros con "240 millones de pesos" mediante el proceso de habilitación del Sanatorio Antártida. La diputada nacional anticipó también que le reclamará al Poder Ejecutivo la inmediata intervención de la entidad dependiente del gremio de Camioneros.

En referencia a la acusación realizada, Ocaña le dijo a Tato Young que "la obra social es el problema central" porque no ha funcionado en el Sanatorio Antártida. "La Justicia debe actuar", afirmó.

"Antes de que falleciera el doctor Bonadio había un pedido de peritaje que estaba bastante avanzado, había unas primeras conclusiones. Estaba trabajando la fiscal del caso, y ahora esperamos que la causa siga avanzando", dijo la diputada nacional. "Es necesario, como mínimo, para resguardar el patrimonio de la obra social, el nombramiento de veedores judiciales para ver los fondos", finalizó.