Graciela Ocaña, sobre los presos K: "El 10 de diciembre salen todos"

9 de septiembre de 2019 • 11:44

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Graciela Ocaña, dijo que todos los ex funcionarios detenidos por causas de corrupción durante el kirchnerismo van a recuperar la libertad apenas comience el nuevo gobierno de Alberto Fernández, si es que el candidato del Frente de Todos resulta finalmente electo presidente en la primera vuelta electoral del 27 de octubre.

"Tenemos claro que el 10 de diciembre salen todos. Es lo que están diciendo todos ellos y están buscando todas las chicanas judiciales para tirar abajo todas las causas", sostuvo la ex ministra de Salud de Cristina Kirchner en una entrevista con radio Ciudad.

"Lo ha dicho Alberto Fernández, lo dicen los propios procesados, esto es así. El candidato a presidente, no hablemos de (la ex presidenta) Cristina, ellos dicen que tienen que estar todos en libertad", insistió Ocaña, ex titular de PAMI durante la presidencia de Néstor Kirchner y electa diputada en 2017 por el espacio de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Cuando le dijeron que la postura de Alberto Fernández era que se tenían que terminar "las prisiones preventivas", Ocaña respondió que "si vamos a esta idea de que tiene que haber sentencia firme para que la pena entre en vigencia, hasta que no llegue a la Corte Suprema, libertad para todos y todas". Además deslizó que incluso la expresidenta lo anticipó anteayer, durante la presentación de su autobiografía Sinceramente en la provincia de Misiones: "Ella habló de un nuevo contrato, estarán buscando reformar la constitución. Esto ya lo intentaron con la democratización de la Justicia".

Sobre el resultado de la elección primaria, Ocaña dijo que "la situación económica primó sobre la decisión de los bonaerenses". Sin embargo, anticipó que "más allá de lo dificultoso de cambiar el resultado", actualmente están intentando que "los bonaerenses recapaciten su voto y apoyen a la gobernadora".